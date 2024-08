- I costi del burro potrebbero aumentare ancora di più.

Recentemente, il costo del burro ha registrato un notevole aumento, il che potrebbe significare che i consumatori dovranno attingere un po' di più alle loro riserve. Questo è stato confermato dalle associazioni del settore all'Agenzia teutonica di stampa. Secondo il direttore generale dell'Associazione del Settore Lattiero-Caseario, Björn Börgermann, "Stiamo assistendo a prezzi senza precedenti per il burro in blocchi nelle quotazioni ufficiali".

Ha attribuito questo aumento alla riduzione dei volumi di latte forniti dai contadini e alla diminuzione della percentuale di grasso nel latte crudo. A causa della forte domanda di altri prodotti lattiero-caseari come il formaggio, c'è meno grasso disponibile per la produzione di burro. Inoltre, è stato importato molto meno burro. Questa tendenza è stata precedentemente segnalata dal "Lebensmittel Zeitung".

Negli ultimi mesi, i prezzi del burro hanno registrato un aumento notevole. A luglio, costava circa il 21% in più rispetto all'anno precedente. Quando e quanto i consumatori dovranno pagare rimane incerto, secondo Börgermann. "Il prezzo è determinato dall'offerta e dalla domanda, e il prezzo al dettaglio è stabilito dal commercio alimentare". Il settore della grande distribuzione si è rifiutato di commentare possibili aumenti dei prezzi. Philipp Hennerkes, direttore generale dell'Associazione Federale del Commercio Alimentare Tedesco (BVLH), ha dichiarato che la scarsità di materie prime determinanti per il valore influisce sui calcoli della produzione e della distribuzione.

Aldi Nord, Lidl e Rewe si sono rifiutati di commentare lo sviluppo dei prezzi.

"I prezzi sono sempre fluttuati"

L'Associazione Federale dei Produttori di Latte Tedesco (BDM) ha riferito che i prezzi all'ingrosso per il burro in blocchi hanno già superato il picco del 2022 di 7,95 euro per chilogrammo. Secondo Hans Foldenauer, portavoce del BDM, alla fine della stagione delle vacanze, ci sarà anche una riduzione dei prezzi per il burro confezionato. Questi dati si riferiscono ai prezzi pagati dalle società commerciali. I consumatori possono aspettarsi aumenti dei prezzi dai produttori, che verranno successivamente trasferiti a loro.

Non c'è alcuna indicazione di una fine a questo aumento dei prezzi nel settore del latte, secondo Börgermann. Si prevede che il volume di latte diminuirà ulteriormente per alcune settimane, seguendo la tendenza annuale. Tuttavia, ha sottolineato, "I prezzi sono sempre fluttuati".

Attualmente, un pacchetto da 250 grammi di burro di marca tedesca costa 1,99 euro, secondo i dati del portale di confronto dei prezzi Smhaggle. I prezzi del burro hanno storicamente mostrato una notevole volatilità. Nel 2022, hanno raggiunto prezzi superiori a 2,50 euro e sono scesi a

Leggi anche: