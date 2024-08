I costi del burro aumentano costantemente.

Il costo del burro è aumentato notevolmente di recente, causando preoccupazione tra i consumatori per gli eventuali colpi al portafoglio. Lo ha confermato l'Associazione del Settore Lattiero-Caseario alla Deutsche Presse-Agentur. "Ci troviamo di fronte a prezzi del burro in blocco eccezionalmente elevati nelle quotazioni ufficiali, qualcosa che non abbiamo mai visto prima", ha dichiarato Björn Börgermann, direttore dell'Associazione del Settore Lattiero-Caseario.

Ha attribuito l'aumento ai volumi di latte consegnati dai contadini più bassi e a un contenuto di grassi inferiore nel latte crudo. Con una maggiore domanda di altri prodotti lattiero-caseari come il formaggio, il grasso necessario per la produzione di burro era in corto circuito. Inoltre, è stata importata meno burro del solito. In precedenza, la "Lebensmittel Zeitung" aveva riportato questo fatto.

In passato, i prezzi del burro sono già saliti alle stelle. A luglio, il grasso spalmabile costava quasi il 21% in più rispetto all'anno precedente. Börgermann non è stato in grado di fornire una tempistica o una stima precisa dell'aumento dei prezzi. "Il prezzo dipende dall'offerta e dalla domanda, e alla fine il prezzo al dettaglio è deciso dall'industria alimentare", ha aggiunto. Tuttavia, il settore commerciale è stato silenzioso sull'argomento dei possibili aumenti di prezzo. La scarsità di materie prime essenziali ha un impatto significativo sui calcoli di produzione e distribuzione, secondo il direttore generale dell'Associazione Federale del Commercio Alimentare (BVLH), Philipp Hennerkes. I rappresentanti di Aldi Nord, Lidl e Rewe si sono rifiutati di commentare lo sviluppo dei prezzi.

Quasi ogni produttore lattiero-caseario sta lottando con questi prezzi del burro eccezionalmente elevati, come ha menzionato Börgermann. I consumatori ora pagano quasi tanto per il burro quanto non facevano da oltre un anno.

