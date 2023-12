I corridori della lama: La potente mistica della spada samurai

Il generale Tokugawa Ieyasu, nel XVII secolo, disse che l'iconica lama ricurva era "l'anima del samurai", simbolo della devozione del guerriero alla sua arte.

Per oltre 1.000 anni, i maestri spadaccini giapponesi hanno fornito armi degne di questa sublime responsabilità, primeggiando nel mondo per gli standard di artigianalità, bellezza e misticismo.

Più di 100 spade prodotte durante i primi periodi hanno acquisito lo status di Tesoro Nazionale, a testimonianza dell'affetto per esse e dell'urgente necessità di conservazione, stimolata dalla perdita di molte di esse durante la Seconda Guerra Mondiale e la successiva occupazione alleata. Ma le "katane" non protette prodotte dagli antichi maestri sono molto apprezzate e attirano ingenti compensi da parte di intenditori e collezionisti in patria e all'estero, che vanno da poche migliaia di dollari a 418.000 dollari per un classico del XIII secolo venduto all'asta.

Per un ventiduenne laureato canadese, arrivato in Giappone nel 1993 come insegnante di inglese e che ha trascorso il decennio successivo sviluppando un'attrazione per la cultura e la storia del Paese, le lame rappresentavano un'opportunità irresistibile.

Nella tana del coniglio

"Ho iniziato con un sito web (nel 2006) che vendeva arti e mestieri tradizionali, dalle bambole ai coltelli da cucina", racconta Pablo Kuntz. "Ho stampato un catalogo per le forze armate americane in Giappone e tutti sono impazziti per i coltelli. Qualcuno mi ha chiesto: 'Puoi procurarmi una spada da samurai?'".

Kuntz era scettico sul fatto che le costose novità potessero sostenere un'attività redditizia, ma per caso un'amica di sua moglie era una collezionista di spade. Ne prese una manciata e si rese subito conto che esisteva un mercato dedicato a queste spade e che stava subendo il loro fascino.

"Ho vissuto in Giappone per 10 anni e attraverso le spade sono riuscito a capire la cultura e la filosofia molto meglio che in passato. Quando ho iniziato, ho incontrato altre persone che condividevano la mia stessa passione e da lì la cosa è cresciuta".

"Quando ho iniziato pensavo che un cliente avrebbe comprato un solo pezzo come ricordo del Giappone o come souvenir, ma poi ho capito subito che non era così... I clienti ne comprano facilmente una mezza dozzina e continuano a collezionarli".

Il canadese ha trascorso anni a costruire una rete di artigiani, fornitori ed esperti che si è rivelata la spina dorsale della sua attività, aiutandolo a superare le barriere culturali e a mantenere uno stock di alta qualità.

"Non partecipo alle aste a cui i commercianti tradizionali vanno più volte al mese. Le persone che conosco mi dicono semplicemente 'c'è qualcosa che penso possa piacerti': è così che mi rifornisco. Quando sono in Giappone, la gente mi mostra un sacco di cose".

Il tocco personale

La sua azienda, Unique Japan, vende 100 spade all'anno in oltre 20 Paesi, dall'Arabia Saudita alla Papua Nuova Guinea, ed è quindi una delle più grandi aziende internazionali, ma Kuntz trasmette l'approccio personale agli acquirenti e spera di catturare la loro immaginazione.

"Sono un grande fan del marketing educativo", afferma. "Cerco di educare le persone alle spade con articoli lunghi e utili. Voglio incoraggiare le persone ad approfondire e farle riflettere sulle spade". Un cliente l'ha definito un "acquisto d'impulso durato 30 anni": gli ci è voluto così tanto tempo per avere la fiducia necessaria.

"Voglio lavorare con il loro budget e trovare il pezzo giusto per loro, perché è soddisfacente sapere che qualcosa è unico nel suo genere. Possono avere tutte le informazioni: chi l'ha fatto, dove ha lavorato, chi era il suo sensei (maestro). Più informazioni si possono condividere, più i clienti le amano. Se si guarda nei dettagli, si può ottenere un rapporto e una profondità di apprezzamento... Lasciatevi travolgere".

I clienti tipici sono uomini d'affari che si identificano con lo stile di vita e i valori dei samurai, dice Kuntz.

"Spesso si tratta di persone di successo che vedono la spada come un simbolo. È sinonimo di potere e responsabilità, un senso di prendersi cura delle persone. Un samurai avrebbe diverse persone (dipendenti), un imprenditore potrebbe impiegarne centinaia".

Anche la permanenza delle spade è fondamentale. Sono straordinariamente resistenti, risultato di un processo di fabbricazione unico che vede l'acciaio ripetutamente piegato per rafforzarlo. Con la minima manutenzione di lucidatura e oliatura, possono rimanere in ottime condizioni per secoli. Questa longevità fa sì che passino attraverso molti proprietari, spesso rimanendo in una famiglia per generazioni, un dono comune da padre a figlio.

La generazione successiva

Mentre Unique Japan si occupa di spade classiche dei vecchi maestri, alcune centinaia di spadai e 22 maestri sono ancora in attività e producono la generazione successiva.

"Vendo spade dell'era moderna perché è difficile valutare le spade antiche e conoscerne il vero valore", dice Shunsuke Okashita, proprietario di Jidai Japanese swords nella città di Kobe. Dice che molti dei suoi clienti sono combattenti di iaido (un'arte marziale giapponese basata sulla spada) che preferiscono armi nuove e poco costose.

Ma più economiche non significa inferiori. Jidai vende spade prodotte da un maestro pluripremiato di una dinastia illustre.

"Kanekuni Ogawa è famoso. La gente segue la sua letteratura", dice Okashita. "Ma poiché è morto nel 2013, il maestro di spada che richiedo è suo figlio Mitsutoshi".

Jidai ha avuto successo anche nella creazione di affari internazionali e nelle esportazioni in tutto il mondo, ma il trasporto delle spade può essere una sfida, dice il commerciante:

"Recentemente alcune compagnie aeree rifiutano la spada in quanto pericolosa, come conseguenza dell'ISIS".

Ci sono altre sfide: diversi Paesi in Europa, Africa e Medio Oriente non permettono la spedizione diretta delle spade. Il Ministero degli Affari Culturali giapponese deve essere informato delle esportazioni, in modo da poter verificare che i tesori nazionali non vadano perduti. Nel 2014, Google Adwords ha vietato i prodotti contenenti la parola "spada".

Questi fattori hanno alimentato l'ascesa di concorrenti più economici, anche dalla Cina. Ma lo status e la domanda di spade giapponesi non sono minacciati nel prossimo futuro, secondo Paul Martin, un campione di karate britannico diventato esperto di spade.

"È difficile vedere un declino degli standard, dato che ogni spadaccino ha una licenza e può produrre solo due spade lunghe o tre spade corte al mese", ha detto. "La qualità varia, ma le tradizioni sono forti".

Le spade hanno anche un'importanza unica in Giappone, che dovrebbe salvaguardare il loro futuro.

"Da un punto di vista culturale, i giapponesi acquisteranno sempre pugnali per motivi di prestigio o di protezione, portandoli ai funerali e lasciandoli nei santuari", afferma Martin. "C'è il timore che l'artigianato muoia, ma non credo che sia così. C'è sempre un nuovo afflusso di persone interessate e di persone che lo sono sempre state".

Nella sua terra d'origine e oltre, l'"anima del samurai" continua ad arricchire le file dei fedeli.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com