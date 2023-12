I corpi dell'adolescente incinta e del fidanzato scomparsi in Texas potrebbero essere stati trovati in un'auto, secondo la polizia

I due corpi sono stati trovati in un'auto parcheggiata vicino a un complesso di appartamenti, ha dichiarato martedì il capo della polizia di San Antonio William McManus durante una conferenza stampa in cui ha fornito informazioni preliminari sull'indagine in corso.

"Quello che stiamo vedendo ora è una scena del crimine molto, molto complessa", ha detto McManus. "E i detective in questo momento la considerano un possibile omicidio, ma non lo sappiamo con certezza".

Sebbene la polizia ritenga che i corpi appartengano a un'adolescente scomparsa e al suo fidanzato, McManus non ha voluto confermare i loro nomi fino a quando il medico legale non avrà effettuato un accertamento. Ha detto che la polizia ritiene che i corpi siano rimasti lì "forse per tre o quattro giorni".

La diciottenne Savannah Soto era incinta e aveva superato la data del parto quando ha saltato un appuntamento medico essenziale e la sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa, secondo il Dipartimento di Polizia di Leon Valley.

L'ultima volta è stata vista venerdì nell'isolato 6000 di Grissom Road, a Leon Valley, secondo un avviso diramato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. L'auto descritta nell'allarme era una Kia Optima grigia.

"Il capo William McManus ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che il corpo della scomparsa Savannah Soto è stato ritrovato", si legge in un comunicato stampa del dipartimento di polizia di Leon Valley. La polizia di San Antonio "si occuperà delle indagini poiché la scena del crimine si trova nella città di San Antonio".

