I cori omofobici rovinano la vittoria del Liverpool contro il Norwich City in Premier League

Il centrocampista del Norwich City Billy Gilmour, che giocava nel club neopromosso in prestito dal Chelsea, sarebbe stato bersagliato da cori omofobi da parte di alcuni tifosi del Liverpool durante la vittoria per 3-0 della squadra ospite a Carrow Road sabato scorso.

"Il grande risultato di oggi è stato rovinato dai cori omofobici di alcuni nostri tifosi che hanno preso di mira Billy Gilmour, un prestito del Chelsea", ha twittato Kop Outs, il gruppo di tifosi LGBT+ del Liverpool.

"Se non riuscite a fare il tifo senza ricorrere a sciocchezze bigotte, non capite lo YNWA", conclude il tweet, un riferimento all'inno del club "You'll Never Walk Alone".

L'account Twitter del Liverpool FC ha dichiarato che il canto era "offensivo e inappropriato - un messaggio che abbiamo ripetutamente comunicato insieme ai Kop Outs".

"Esortiamo i tifosi a ricordare i valori inclusivi del club e ad astenersi dall'utilizzarlo in futuro".

Azioni insensate

Secondo George Starkey-Midha, che ha lavorato per l'organizzazione anti-discriminazione Kick It Out, l'insulto omofobo ha origine negli anni '80 "ed è inteso come un insulto per suggerire che tutti i tifosi del Chelsea sono gay".

Ilgruppo ufficiale dei sostenitori LGBTQ+ & Friends del Chelsea ha twittato che "continuerà a lavorare con i club e le autorità in tutto il gioco per garantire che l'omofobia, la bifobia e la transfobia siano cacciate dal gioco".

Nel frattempo, sabato oltre 70.000 tifosi hanno assistito alla sconfitta del Manchester United contro il Leeds United per 5-1, anche se la polizia ha effettuato sei arresti nel corso della giornata nella città del nord dell'Inghilterra.

Cinque arresti sono stati effettuati per reati di ordine pubblico e uno per sospetto reato di droga, secondo la Greater Manchester Police.

"Questi sospetti rimangono in custodia nelle celle della Greater Manchester per essere interrogati questa sera", ha dichiarato sabato il sovrintendente capo Stuart Ellison.

"È iniziato immediatamente il lavoro, in collaborazione con gli ufficiali investigativi del calcio sia del Manchester United che del Leeds United, per identificare i colpevoli di altri episodi di disordine in modo da poterli arrestare per le loro azioni insensate", ha aggiunto Ellison.

Rispettare le persone intorno a te

La scorsa settimana, l'amministratore delegato della Premier League Richard Masters ha dichiarato che "affrontare la discriminazione è una priorità" per l'organizzazione e i suoi 20 club.

"Quest'anno abbiamo tre cose di cui parlare all'inizio della stagione. Abbiamo introdotto un divieto a livello di campionato, per cui chi viene sorpreso sarà bandito non solo dal proprio club, ma anche da tutti gli altri club della Premier League", ha dichiarato Masters in un'intervista a Premier League Productions.

"In secondo luogo, con il ritorno dei tifosi, stiamo lavorando con gli steward per aiutarli a gestire alcuni di questi problemi, qualora si presentassero. Speriamo che non si verifichino".

"Infine, stiamo lavorando con i gruppi di tifosi, attraverso il nostro Fans' Fund, per contribuire a finanziare l'educazione dei tifosi in modo che possano comprendere appieno l'impatto degli abusi discriminatori sulle persone".

Venerdì, Masters ha anche parlato della sua eccitazione per la prospettiva di stadi pieni di tifosi dopo che i club della massima serie del calcio inglese hanno dovuto affrontare l'impatto della pandemia nell'ultimo anno e mezzo.

"Marzo 2020 è stata l'ultima volta che abbiamo avuto un ciclo di partite completo con gli stadi pieni, quindi è un enorme sollievo per tutti che possiamo aprire di nuovo i tornelli", ha detto Masters in una dichiarazione.

Più di 300.000 tifosi passeranno dai tornelli questo fine settimana in un'atmosfera di rabbia, ma anche in un ambiente sicuro".

"Chiediamo ai nostri tifosi di seguire un nuovo codice di condotta, che è quello che abbiamo seguito tutti negli ultimi 18 mesi, con il buon senso di indossare maschere facciali al chiuso, seguire la segnaletica, essere igienici e rispettare le persone intorno a voi".

Più di tre quarti degli adulti nel Regno Unito hanno ricevuto due dosi di vaccino Covid-19, ha dichiarato martedì il Dipartimento della Salute e dell'Assistenza Sociale.

Public Health England ha dichiarato che i vaccini sono altamente efficaci nel prevenire ricoveri e decessi, con una stima di 60.000 morti evitate.

Fonte: edition.cnn.com