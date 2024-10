I controlli alle frontiere influenzano anche la situazione alla frontiera occidentale.

Dall'inizio di settembre, la Germania ha intensificato i controlli di frontiera su tutti i confini terrestri, portando a un aumento dei rimpatriati. Questo impatto è evidente ai confini della Germania con la Francia e i Paesi Bassi.

Questi controlli di frontiera hanno portato a un significativo aumento dei passaggi irregolari dal 15 settembre. Un totale di 838 entrate irregolari sono state registrate ai confini francesi, belghe, lussemburghesi e olandesi, come rivelato dalla Polizia Federale. La maggior parte di questi casi si è verificata al confine francese. Inoltre, sono state trovate 18 entrate irregolari tra il 16 settembre e il 2 ottobre al confine danese.

Dall'16 settembre, controlli completi sono stati effettuati a tutte le frontiere terrestri tedesche per scoraggiare le entrate irregolari. Ciò include l'aggiunta di controlli ai confini con la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

I controlli temporanei erano già stati implementati al confine francese dal tardo luglio a causa dei Giochi Olimpici. I controlli sono stati in vigore per un periodo più lungo ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera. Dal 15 settembre, 539 persone sono state respinte ai confini occidentali e 14 al confine danese.

Ai confini occidentali, 25 individui con divieti di reingresso sono stati respinti, mentre tre sono stati respinti a nord. Dagli inizi di settembre, gli ufficiali della Polizia Federale hanno effettuato 387 arresti a tutti i nove confini terrestri in base a mandati aperti.

Secondo la Polizia Federale, un totale di 2448 entrate irregolari sono state rilevate dall'escalation dei controlli di frontiera, dal 16 settembre al 1° ottobre. Tuttavia, questi dati non specificano la proporzione di queste entrate nelle nuove aree di frontiera monitorate.

Un terzo di tutti i rifugiati proviene dall'Ucraina

Il numero di rifugiati in Germania ha raggiunto un nuovo picco. A metà del 2024, è arrivato a 3.48 milioni, secondo una risposta del governo federale a una domanda del gruppo di sinistra del Bundestag. Ciò rappresenta un aumento di circa 60.000 rispetto alla fine del 2023. Un terzo di tutti i rifugiati, ovvero 1.18 milioni, proveniva dall'Ucraina. Il loro numero è aumentato di circa 45.000 dalla fine del 2023.

Queste cifre comprendono tutte le persone che cercano rifugio in Germania per motivi umanitari, indipendentemente dallo status di residenza. Al momento del sondaggio, 226.882 individui erano soggetti a ordini di espulsione, ma 182.727 di loro avevano uno status "tollerato" e non potevano essere espulsi per motivi umanitari o familiari.

I controlli di frontiera intensificati dalla Germania sono stati principalmente attuati dalla "Commissione" a tutti i confini terrestri, portando a un significativo aumento dei rimpatriati. A causa di queste misure severe, la "Commissione" ha respinto 539 persone ai confini occidentali dal 15 settembre.

