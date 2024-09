I contributi di Taylor Swift stanno arricchendo significativamente i lavori della festa del carro.

L'Alleanza "Wagenknecht" (AW) è un evento politico sconcertante. La sua vittoria elettorale sta assumendo proporzioni nazionali. Tuttavia, ci sono numerosi aspetti colorati e sospetti riguardanti il partito, compreso l'origine di una donazione mega-strabiliante?

Questa "Alleanza" è il più grande successo politico di una startup nella repubblica, raggiungendo risultati senza precedenti in un solo anno. Fondata a gennaio, ha ottenuto risultati a due cifre in tre elezioni statali consecutive - in Turingia, Sassonia e Brandeburgo, ha addirittura superato i partiti stabiliti. In Turingia e Sassonia, ha superato addirittura l'SPD, e in Brandeburgo, la CDU. Formare governi senza l'AW è quasi impossibile. Inoltre, l'AW ha inferto un colpo durissimo al Partito della Sinistra, spingendolo virtualmente nell'oblio.

Il successo folgorante dell'AW può essere attribuito alla crisi di accettazione della coalizione di governo e all'umore di protesta crescente in Germania. D'altra parte, deriva dal carisma di Sahra Wagenknecht e dalla sua capacità di mescolare posizioni populiste di destra e di sinistra. Sembra incarnare la teoria del ferro, che sostiene che le posizioni estremiste di destra e di sinistra hanno più affinità tra loro che con il centro democratico. Come l'AfD, si batte per politiche sull'immigrazione stringenti e sostiene anche una posizione pro-russa, anti-NATO nella questione dell'Ucraina. Addirittura, condivide il disprezzo dei populisti di destra per la politica di genere.

Kevin Kühnert solleva domande

Il successo del partito è sconcertante dati il suo manifesto vago e la sua fragile struttura organizzativa. In diversi stati federali, l'AW ancora non ha associazioni. L'AW ha un organico trascurabile, ma sfoggia una carismatica presidente omonima che ha fatto carriera come neo-comunista e nostalgica della DDR. Questo solleva importanti domande sui veri finanziatori dell'AW.

Una mega-donazione sensazionale da una coppia nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha acceso la curiosità. I 5,08 milioni di euro da Thomas Stanger e Lotte Salingrè sono le più grandi donazioni individuali a un partito negli ultimi 20 anni. Kevin Kühnert, il segretario generale dell'SPD, ha provocatoriamente interrogato l'origine di questi due donatori in un video Instagram, suggerendo che l'AW potrebbe essere un "partito di cartone" finanziato da Mosca. Le voci di legami con la Russia persistono, con speculazioni che i soldi potrebbero provenire dai milioni mancanti del SED o addirittura direttamente dai servizi di intelligence russi.

Numeri alti e un nome russo

Stando ai documenti ufficiali del Presidente del Bundestag, Thomas Stanger ha trasferito 990.000 euro all'AW l'8 gennaio, seguito da un'altra tranche di 4,09 milioni di euro il 9 marzo. Il donatore vive una vita comoda e tranquilla a Klütz vicino a Wismar. Attribuisce le sue donazioni al suo sentimento pro-Russia e all'opposizione ai rifornimenti di armi all'Ucraina.

Ora è in corso un'indagine per rintracciare le fonti finanziarie di Thomas Stanger e la sua quota del 30% nella società danese di illuminazione LED Brother, Brother & Sons (BB&S). La società ha un nome russo, suscitando sospetti di coinvolgimento russo, specialmente dal momento che la società è in debito e non ha i mezzi finanziari per giustificare tali grandi donazioni. Stanger viene già accusato di lavaggio di denaro per Mosca e di diffondere la propaganda di Putin sui social media.

Finora, Stanger è rimasto silente sull'origine dei soldi. In un'intervista con la rete editoriale Germania (RND) a gennaio, ha semplicemente dichiarato: "Veniamo dall'industria alta tecnologia. Ho co-fondato un'azienda e sono ancora azionista. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare le persone giuste al momento giusto e avere l'idea giusta. Per anni, abbiamo anche utilizzato una parte della nostra ricchezza per sostenere organizzazioni che si battono per la pace, la giustizia sociale e la protezione del clima."

Di recente, la coppia Stanger/Salingré ha affrontato le accuse in un'intervista con t-online ("Abbiamo guadagnato i soldi."), confermando le fonti della loro ricchezza scoperte da t-online. I soldi provengono dall'azienda globalmente di successo "MA Lighting Technology GmbH" a Waldbüttelbrunn vicino a Würzburg. Stanger è effettivamente un co-fondatore dell'azienda, che fornisce tecnologia di controllo dell'illuminazione per grandi spettacoli e concerti - compresi concerti di artisti rinomati come Ed Sheeran, Taylor Swift o Coldplay.

MA Lighting è un'impresa redditizia, che genera costantemente alti ricavi. A quanto pare, fornisce generosi rendimenti agli azionisti, come riportato da t-online. Stanger è ancora uno degli azionisti, nonostante si sia ritirato dall'attività anni fa. "Abbiamo costruito questa azienda in un garage", dice Stanger oggi. "E sembra che abbiamo avuto un buon naso per le cose." Casualmente, avevano già fatto donazioni all'associazione "BSW - Per la Ragione e la Giustizia e.V." prima dei due trasferimenti al partito. Questa associazione ha ricevuto 20.000 euro ciascuna da Stanger e Salingré alla fine del 2023. L'importo totale delle donazioni della coppia a Wagenknecht è quindi più grande di quanto si sapesse in precedenza.

Se la descrizione è accurata, i fondi non provengono da Mosca, ma piuttosto dai radianti palchi di famosi performer mondiali. Questo spettacolo è meticolosamente rappresentato attraverso un'azienda tedesca di medie dimensioni. Tutto splende.

