I consumatori tedeschi spendono meno per computer e videogiochi

Per la prima volta dopo molto tempo, i consumatori in Germania hanno speso meno denaro in giochi per computer e video, nonché in hardware correlato. Nel primo semestre del 2024, il fatturato per i giochi in Germania è stato di circa 4,3 miliardi di euro, il sei percento in meno rispetto all'anno precedente, ha annunciato l'associazione di settore Game a Berlino, citando i dati delle società di ricerca di mercato GfK e data.ai. Le statistiche dell'associazione risalgono al 2014 - non c'è stata alcuna diminuzione in questo periodo. L'ultima flessione nel settore in crescita risale a più di dieci anni fa.

In particolare, la domanda di hardware - come console, PC da gioco e altri accessori - ha subito un calo. In questo settore, c'è stato un calo del 18 percento a 1,18 miliardi di euro. In Germania, sono stati generati 2,59 miliardi di euro nel primo semestre del 2024 con i giochi, il quattro percento in meno rispetto al precedente. Al contrario, i servizi online per i giochi, che sono importanti per il gioco in rete, hanno continuato a crescere rapidamente. Qui c'è stato un aumento del 25 percento a 0,52 miliardi di euro.

Una delle ragioni per lo sviluppo recente è stato un periodo di confronto forte: nel primo semestre del 2023 sono stati rilasciati molti giochi blockbuster, per i quali i fan erano disposti a pagare molto. Nel primo semestre del 2024 sono stati rilasciati meno giochi importanti. "Abbiamo un calo di crescita", dice il CEO dell'associazione Felix Falk. Tuttavia, è fiducioso che la crescita riprenderà presto: "Il mercato dei giochi non rimarrà in calo a lungo".

La diminuzione della spesa dei consumatori in Germania per i giochi per computer e video può essere attribuita in parte a una domanda inferiore di hardware, come console e PC da gioco. despite the decrease in sales, online gaming services continued to see a significant increase, indicating a shift in consumer preferences.

Leggi anche: