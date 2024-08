- I consumatori spendono meno per i videogiochi

Per la prima volta dopo molto tempo, i consumatori tedeschi hanno speso meno denaro per computer e videogiochi, nonché hardware correlato. Nel primo semestre del 2024, le vendite di giochi in Germania hanno totalizzato circa 4,3 miliardi di euro, con un calo del sei percento rispetto all'anno precedente, secondo l'associazione di settore Game, che ha citato i dati delle società di ricerca di mercato GfK e data.ai.

Le statistiche dell'associazione risalgono al 2014 e non si era mai verificato un calo in quel lasso di tempo. L'ultima volta che l'industria in crescita aveva registrato un calo delle vendite è stato più di dieci anni fa.

Minori blockbuster games nel primo semestre del 2024

La domanda di hardware - inclusi console, PC da gioco e accessori - ha subito un significativo calo. In questa categoria, le vendite sono diminuite del 18% a 1,18 miliardi di euro. In Germania, le vendite di giochi nel primo semestre del 2024 hanno totalizzato 2,59 miliardi di euro, con un calo del quattro percento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i servizi di gioco online, fondamentali per il gioco connesso, hanno continuato a crescere rapidamente, con un aumento del 25% a 0,52 miliardi di euro.

Una delle ragioni di questo sviluppo recente è stato un forte periodo di confronto: nel primo semestre del 2023 sono stati rilasciati molti blockbuster games, per cui i fan erano disposti a pagare molto. Nel primo semestre del 2024 sono stati rilasciati meno grandi giochi. "Abbiamo un calo di crescita", dice il CEO dell'associazione Felix Falk. Tuttavia, è ottimista sul fatto che la crescita riprenderà presto: "Il mercato dei giochi non rimarrà in calo a lungo".

