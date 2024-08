I conservatori sono in preda alla scossa di Thatcher.

L'immagine di Margaret Thatcher a Downing Street numero 10 ha causato recentemente un certo scalpore tra i sostenitori dei Tory. Secondo "Telegraph" e "Daily Mail", il ritratto dell'ex primo ministro britannico (1979-1990), soprannominato la "Dama di Ferro", è scomparso dal suo posto. Il dipinto, precedentemente appeso nella Thatcher Room, è stato un punto di riferimento per i suoi sostenitori anche oltre un decennio dopo la sua morte a causa del suo approccio duro alle politiche sociali.

Il primo ministro attuale, Keir Starmer, è stato implicato dal suo biografo, Tom Baldwin, come il responsabile della rimozione del dipinto incorniciato d'oro, come riportato dal "Guardian" citando fonti di "Number 10". Starmer aveva espresso in precedenza che il ritratto lo disturbava e che l'avrebbe probabilmente rimosso.

Tale decisione ha suscitato disapprovazione tra l'ex Segretario all'Interno Priti Patel e l'ex ministro conservatore John Redwood, che hanno criticato Starmer per aver priorizzato i cambiamenti estetici rispetto al servizio del paese. Patel, candidata alla leadership del Partito Conservatore, ha commentato: "È chiaro che la sua priorità non è servire il paese, ma solo trafficare con i ritratti e nascondersi dietro ai leader conservatori del passato". Redwood ha giudicato le politiche di Starmer dannose per il paese.

L'opera fu commissionata da Brown

Il dipinto, creato dall'artista Richard Stone, ritrae Thatcher nel 1982, simboleggiando la sua vittoria sull'Argentina nella Guerra delle Falkland. L'ex primo ministro e socialdemocratico Gordon Brown, come Starmer, ordinò l'opera nel 2009 e fu collocata a Downing Street. La spesa di £100.000 (circa €200.000 oggi) fu coperta da un donatore anonimo.

La Segretaria di Edimburgo Jacqui Smith ha difeso il posto del ritratto a Downing Street, dichiarando che Starmer era più concentrato sulla risoluzione dei problemi del paese piuttosto che sull'adeguamento della posizione dei ritratti. Smith ha dichiarato a LBC: "Il Primo Ministro è probabilmente più interessato a risolvere i problemi per garantire che il paese funzioni bene piuttosto che preoccuparsi di dove sono posizionati i ritratti".

