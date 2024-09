I conservatori discutono con entusiasmo l'assenza di Thatcher.

La posizione del ritratto di Margaret Thatcher a Downing Street rimane un problema spinoso all'interno del Partito Conservatore. L'assenza del suo ritratto a "Downing Street No. 10" ha causato un putiferio, con sia il "Telegraph" che il "Daily Mail" che riportano la sua scomparsa dal suo posto originale - la Thatcher Room. Anche dopo un decennio dalla sua morte, Thatcher, nota per la sua posizione ferma sulle politiche sociali, mantiene un forte seguito.

Secondo il "Guardian", il nuovo Primo Ministro, Keir Starmer, ha ordinato la rimozione del ritratto dorato, come rivelato dal suo biografo Tom Baldwin. In precedenza, Baldwin aveva citato Starmer come trovando il ritratto inquietante e esprimendo l'intenzione di rimuoverlo. Le parole di Baldwin furono: "E lo ha fatto."

L'ex Ministro dell'Interno Priti Patel, ora candidata alla leadership del Partito Conservatore, ha criticato le azioni di Starmer. "La sua priorità non è servire il paese, la sua priorità è letteralmente solo di trafficare ai margini e nascondersi dietro grandi ritratti di grandi primi ministri conservatori", ha dichiarato. L'ex ministro Tory John Redwood ha sostenuto che Starmer stava tirando giù il paese.

Commissionato dal leader laburista Brown

Il ritratto, un'opera di Richard Stone, ritrae Thatcher nel 1982, dopo il successo della Gran Bretagna contro l'Argentina nelle Isole Falkland e al culmine del suo potere. È stato commissionato dal allora Primo Ministro Gordon Brown - un socialdemocratico, simile a Starmer - e ha adornato Downing Street dal 2009. I costi, pari a £100,000 (equivalenti a circa €200,000 oggi), sono stati sostenuti da un donatore anonimo.

La Segretaria all'Istruzione Jacqui Smith ha affermato che il ritratto sarebbe rimasto a Downing Street, opinando che Starmer era più preoccupato di adempiere ai suoi doveri per migliorare la nazione che per la disposizione delle opere d'arte. Ha detto: "Il Primo Ministro è probabilmente più interessato a fare il suo lavoro per far funzionare il paese correttamente che a dove si trovano i quadri."

