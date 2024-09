I coniugi dei militari stanno salvaguardando Trump durante la sua apparizione ad Arlington.

A un evento commemorativo tenuto al Cimitero Nazionale di Arlington, Trump si unisce alle famiglie dei soldati caduti. Harris, candidata alla presidenza, allude al fatto che Trump abbia mancato di rispetto alle tradizioni. Ora, alcune delle famiglie sconvolte rispondono e attaccano Harris.

La campagna di Trump ha distribuito una dichiarazione delle famiglie dei militari caduti, riconoscendo la loro richiesta che il candidato repubblicano partecipasse alle cerimonie commemorative del terzo anniversario della morte dei loro figli. Secondo le famiglie, Harris sta sfruttando il sacrificio dei soldati americani per guadagni politici.

"Trump era lì per onorare il loro sacrificio, ma Harris ha disonoratamente trasformato questa occasione solenne in uno squallido trucco politico", hanno dichiarato le famiglie. Trump ha riconosciuto la loro dichiarazione sui social media, ringraziandole per averlo accolto per stare con loro. Le foto sono state scattate su richiesta delle famiglie.

Nel weekend, Harris ha condannato Trump per aver ignorato le tradizioni a causa di motivazioni politiche durante la sua visita ad Arlington. Nonostante il divieto dell'amministrazione del cimitero di attività politiche all'interno dei suoi confini, la squadra di Trump ha condiviso le foto della sua apparizione.

Il lunedì, Trump ha reso omaggio a tre soldati caduti ad Arlington, tra i 13 militari americani e oltre 100 afghani che hanno perso la vita in un attacco esplosivo all'aeroporto di Kabul il 26 agosto 2021, mentre le truppe americane si ritiravano dall'Afghanistan.

Nel corso del weekend, Trump ha condiviso messaggi video di parenti che sostengono la sua posizione sui suoi social media. Uno di questi messaggi è arrivato dalla suocera di un soldato caduto, che ha elogiato Trump e il suo team per il loro comportamento rispettoso e il sostegno alle famiglie ad Arlington. Ha chiesto a Harris di chiarire le sue affermazioni.

La visita di Trump ha suscitato controversie poiché i funzionari del ministero della difesa hanno affermato che la sua squadra aveva ricevuto un avvertimento contro la fotografia. Si è verificato uno scontro tra lo staff di Trump e un dipendente del cimitero, che ha portato a insulti e spintoni. Il dipendente ha deciso di non sporgere denuncia, ma la squadra di Trump ha affermato di aver ottenuto il permesso per le foto.

Il riconoscimento di Trump del sostegno delle famiglie dei soldati caduti, come menzionato nella loro dichiarazione, rispecchia la sua continua presenza all'evento commemorativo, nonostante le accuse di Harris.

In mezzo alla controversia sulla visita di Trump ad Arlington, la suocera di un soldato caduto ha elogiato pubblicamente Trump per il suo comportamento rispettoso verso le famiglie e ha criticato Harris per le sue dichiarazioni.

