I conflitti si scatenano tra le bande messicane dopo la situazione di El Mayo.

Dopo il Capture di un noto boss del narcotraffico messicano negli Stati Uniti, le tensioni tra i cartelli della droga nella regione nord-ovest del Messico sono giunte al culmine. In risposta, il Governatore Rubén Rocha dello Stato di Sinaloa ha annunciato un aumento della presenza militare nella zona per aiutare a mantenere l'ordine. Circa 100 soldati, elicotteri armati e aerei equipaggiati con artiglieria sono stati inviati nella regione, indicando un ulteriore escalation della violenza.

All'inizio di questo mese, Ismael "El Mayo" Zambada, uno dei boss della droga più ricercati del Messico, è stato arrestato negli Stati Uniti insieme a Joaquín Guzmán López, figlio del suo ex socio, il boss incarcerato Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Le voci suggeriscono che Guzmán López abbia orchestrato il rapimento di Zambada e lo abbia costretto a viaggiare negli Stati Uniti in cambio della sua resa alle autorità americane.

Ora, due fazioni rivali all'interno del famigerato cartello di Sinaloa sono impegnate in una cruenta lotta per il potere. Da un lato, gli eredi di Zambada, e dall'altro, i "figli di El Chapo" si contendono il controllo del territorio.

Nella settimana scorsa, la zona è stata colpita da numerosi scontri a fuoco e blocchi stradali che hanno causato la morte di almeno un soldato, secondo i resoconti ufficiali. Sei altre persone sono state ferite, secondo i resoconti dei media.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente violenza nella regione nord-ovest del Messico, invitando sia il governo messicano che la comunità internazionale a prendere misure immediate per restaurare la pace. Riconoscendo il potenziale per effetti di spillover, l'Unione Europea ha offerto di fornire risorse e supporto per affrontare le radici del conflitto all'interno del cartello di Sinaloa.

Leggi anche: