I conflitti all'estero occupano molto del tempo di Biden mentre lotta per il suo futuro politico in patria

Secondo Biden, il 75 per cento del suo lavoro consiste nel trattare con i leader stranieri e nel viaggiare per il mondo.

Che si tratti o meno di un calcolo accurato di come Biden trascorre le sue giornate - gli assistenti hanno detto che sembravano elevate in un periodo di intensa attività diplomatica - l'osservazione di Biden ha sottolineato un dilemma incombente per lui e per la sua squadra: come rispondere a due guerre all'estero che hanno diviso gli americani e consumato vaste porzioni di tempo, gestendo al contempo una campagna la cui posta in gioco è niente meno che il futuro della democrazia americana?

Nei sondaggi, la maggior parte degli americani non mette la politica estera in cima alla lista delle proprie preoccupazioni. I precedenti candidati in carica si sono trovati in difficoltà politiche e hanno perso quando gli elettori li hanno considerati eccessivamente concentrati sui problemi all'estero piuttosto che su quelli interni. E la volatilità degli attuali conflitti esteri - con l'esito incerto della guerra in Ucraina e la prospettiva di un conflitto più ampio in Medio Oriente - rende impossibile prevedere il loro peso il prossimo novembre.

I funzionari della Casa Bianca riconoscono che sarà difficile prevedere con esattezza quanto tempo Biden dedicherà ai conflitti esteri nel corso dell'anno e sottolineano che il programma del Presidente è sempre un attento equilibrio.

Il Presidente continuerà a tenere eventi che mettono in evidenza quelli che il suo team considera argomenti prioritari per gli elettori, come gli sforzi per ridurre le tasse sui rifiuti e i costi dei farmaci, e userà momenti importanti come il discorso sullo Stato dell'Unione e le prossime tappe della campagna per definire il suo programma, compresa la posta in gioco per la democrazia, secondo le persone che hanno familiarità con i piani.

Anche se il Presidente si dedicherà alla campagna elettorale, trascorrendo potenzialmente meno tempo nella Situation Room, il grande apparato di sicurezza nazionale all'interno della Casa Bianca rimarrà concentrato sulle questioni internazionali di interesse. Gli assistenti non si aspettano che il Presidente viaggi molto all'estero quest'anno, mentre si dedica alla campagna elettorale, anche se sono previsti alcuni viaggi in occasione di importanti vertici.

Il team di Biden si sta preparando il più possibile all'imprevisto e guarda alle elezioni passate - come quella del 2008, quando l'interesse degli elettori per la guerra in Iraq ha lasciato il posto alle preoccupazioni economiche - come esempio della rapidità con cui nuove questioni possono modificare la traiettoria di una campagna.

Gli assistenti del presidente considerano in gran parte i suoi intensi sforzi diplomatici come un risultato positivo, soprattutto se paragonati alla caotica presenza nel mondo del suo predecessore, Donald Trump. E vedono un'intersezione tra le sue agende estere e interne, anche per quanto riguarda gli sforzi per proteggere la democrazia.

Tuttavia, mentre Biden e il suo team hanno cercato di sfruttare la sua diplomazia come prova della sua lunga esperienza di statista - la sua visita a sorpresa a Kiev l'anno scorso è stata trasformata in uno spot televisivo - non ci sono piani per rendere gli sforzi globali di Biden il fulcro della sua campagna.

Questo nonostante Biden abbia investito enormi quantità di capitale politico nel guidare la risposta americana alle guerre in Ucraina e in Israele, chiedendo al Congresso di approvare altri miliardi di dollari per l'Ucraina e alienandosi alcuni progressisti con il suo convinto sostegno a Israele.

I funzionari statunitensi affermano che entrambe le guerre stanno entrando in fasi critiche, con l'assistenza americana a Kiev che rischia di esaurirsi e con la Casa Bianca che osserva attentamente i segnali che indicano che Israele sta passando a una fase più chirurgica del suo assalto a Gaza.

È impossibile prevedere quale sarà l'aspetto di ciascun conflitto a novembre. Gli assistenti di Biden ritengono che la campagna di Israele per eliminare Hamas potrebbe richiedere mesi, se non anni. In Ucraina, riconoscono che qualsiasi sforzo per raggiungere un accordo negoziale con la Russia dipende in gran parte dalla volontà del Presidente Volodomyr Zelensky di accettare concessioni - cosa che finora ha fermamente rifiutato.

Altri punti caldi potrebbero esplodere e mettere in ombra quelli attuali, tra cui Taiwan, l'isola autogovernata dove si terranno le elezioni alla fine del mese. I funzionari americani stanno osservando attentamente la risposta di Pechino.

Ciò che sembra chiaro è che le questioni estere che hanno consumato il tempo di Biden nel 2023 non saranno risolte rapidamente quest'anno, e i suoi sforzi per essere rieletto condivideranno tempo ed energia con un mondo sempre più complicato.

Lezioni dalla storia

Esistono numerosi precedenti in cui un presidente in carica, in cerca di rielezione, si muove con cautela sulla scena mondiale. Gli sforzi silenziosi di Jimmy Carter per liberare gli ostaggi detenuti dall'Iran non diedero risultati prima della sua sconfitta nel 1980; poiché non poté parlare pubblicamente della diplomazia, l'opinione pubblica lo considerò inefficace.

George H.W. Bush supervisionò la fine della Guerra Fredda e la prima Guerra del Golfo, ma gli elettori erano più preoccupati per l'alto tasso di disoccupazione e l'inflazione - una disparità sfruttata dal suo rivale Bill Clinton.

Sia Carter che Bush non riuscirono a ottenere un secondo mandato.

Anche se Biden si è concentrato sulla guerra di Israele contro Hamas, i funzionari della Casa Bianca hanno mantenuto un ritmo costante di eventi incentrati sulla vita domestica, consapevoli dei rischi che si corrono se il presidente viene visto come completamente assorbito da un conflitto estero. Biden lancerà gli eventi della sua campagna questo fine settimana con un discorso sulle minacce in corso alla democrazia in Pennsylvania.

"Essere presidente significa affrontare le sfide che sono all'ordine del giorno per gli americani che lavorano duramente, e allo stesso tempo rispondere efficacemente quando le crisi colpiscono in patria e all'estero", ha dichiarato il direttore della comunicazione della Casa Bianca Ben LaBolt. "Negli ultimi tre anni il Presidente Biden ha dimostrato di essere in grado di fare entrambe le cose: ha approvato leggi che hanno contribuito a creare più di 14 milioni di posti di lavoro, ha abbassato i costi dei farmaci da prescrizione e ha fatto scendere l'inflazione di due terzi e sta rivitalizzando le infrastrutture e la tecnologia dell'America, guidando al contempo il mondo in risposta alle crisi sanitarie, economiche, di sicurezza e climatiche globali che riguardano tutti noi".

Un difficile gioco di equilibri

I rischi di apparire eccessivamente concentrati sulla politica estera sono molteplici, ha affermato Julian Zelizer, storico dell'Università di Princeton, tra cui il grado di imprevedibilità e la frequente incapacità di un presidente di rivelare completamente tutto ciò che accade dietro le quinte nella gestione delle crisi globali.

L'immagine che i rivali dipingeranno: "Se ci si concentra di più sulla sicurezza e l'incolumità delle persone all'estero e non su altre persone qui negli Stati Uniti che stanno lottando o che hanno a che fare con problemi economici, si viene dipinti come estranei", ha detto Zelizer.

"Biden si trova in una posizione unica per gestire questi problemi. È sicuramente in una posizione migliore rispetto ad altri per bilanciare questi temi rispetto alle elezioni. Ma non sarà comunque un percorso facile per lui nei prossimi mesi", ha aggiunto.

Gli assistenti hanno descritto la politica estera come il "primo amore" di Biden e rimane un argomento sul quale è profondamente coinvolto all'interno della Casa Bianca e desideroso di discuterne in pubblico.

Il conflitto tra Israele e Hamas ha consumato la maggior parte del suo tempo negli ultimi mesi, mentre lavorava per far leva su un rapporto decennale con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Prima di ciò, ha trascorso lunghe giornate a lavorare per riunire gli alleati americani dietro l'Ucraina dopo l'invasione della Russia.

Parlando durante un raro discorso nello Studio Ovale in ottobre, Biden ha cercato di spiegare la posta in gioco delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina agli americani scettici sulla loro rilevanza per gli Stati Uniti.

"So che questi conflitti possono sembrare lontani ed è naturale chiedersi: perché questo è importante per l'America?". Biden ha detto nel suo discorso, che gli assistenti avevano pianificato per settimane come un discorso incentrato sull'Ucraina, prima di decidere rapidamente di includere Israele dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre.

"Sapete, la storia ci ha insegnato che quando i terroristi non pagano un prezzo per il loro terrore, quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressione, causano più caos, morte e distruzione. Continuano ad andare avanti. E i costi e le minacce per l'America e per il mondo continuano ad aumentare", ha detto Biden.

La decisione di Biden di parlare alla nazione delle guerre è stata un riconoscimento del fatto che le preoccupazioni interne rimangono in cima ai pensieri della maggior parte degli americani, anche se il suo approccio a Israele ha attirato le critiche dei membri del suo stesso partito.

Ostacoli immediati

Nel corso della settimana, il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Medio Oriente per continuare le discussioni con i funzionari israeliani sulla prossima fase della guerra a Gaza, che i funzionari americani hanno chiarito di aspettarsi inizierà presto.

Allo stesso tempo, gli assistenti di Biden riconoscono e credono che Israele debba continuare a perseguire Hamas con l'obiettivo di eliminare completamente il gruppo terroristico, un processo che probabilmente si protrarrà nel futuro.

Nel frattempo, le richieste di Biden di miliardi di dollari in nuovi aiuti americani per l'Ucraina hanno incontrato la resistenza dei repubblicani del Congresso, molti dei quali hanno preso spunto da Trump, che ha accusato Biden di preoccuparsi più dei conflitti esteri che dei problemi interni.

"Ridono del nostro attuale presidente. Pensano che sia un pazzo e che non dovremmo essere lì. Non dovremmo essere lì. Dobbiamo proteggere i nostri confini prima di difendere quelli dei Paesi stranieri. Dobbiamo metterci d'accordo", ha detto Trump il mese scorso in un comizio a Reno, in Nevada.

Gli exit poll mostrano che la politica estera non è entrata nei primi cinque posti della lista degli argomenti più sentiti dagli elettori negli ultimi cicli. L'inflazione, l'aborto, la criminalità, la politica sulle armi e l'immigrazione sono stati i temi che gli elettori hanno ritenuto più importanti durante il ciclo elettorale di midterm del 2022.

In mezzo ai conflitti in Ucraina e in Israele, alcuni sondaggi indicano che gli americani ritengono che la politica estera dovrebbe assumere maggiore importanza nelle elezioni. In un sondaggio dell'Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pubblicato questa settimana, circa 4 adulti americani su 10 hanno nominato argomenti di politica estera quando è stata posta una domanda aperta sulle cinque questioni su cui il governo statunitense dovrebbe lavorare nel prossimo anno.

Tuttavia, le questioni economiche e le preoccupazioni per la democrazia rimangono in cima ai pensieri degli elettori, superando le preoccupazioni per i conflitti oltreoceano. Mentre Biden aumenta il suo impegno elettorale, il suo impegno all'estero e la sua candidatura alla rielezione si scontrano.

"Nel mondo c'è una reale preoccupazione che l'America stia perdendo il suo centro morale. C'è una reale preoccupazione che con l'America - i principi americani continuino a essere l'avanguardia di ciò che siamo", ha detto Biden ai donatori a dicembre, dopo aver raccontato l'enorme quantità di tempo che stava trascorrendo parlando con i leader stranieri.

"Gente, se faremo il nostro lavoro nel 2024, salveremo ciò che poche generazioni potranno dire: Salveremo la democrazia americana in un modo che è necessario. E il resto del mondo sta guardando", ha detto.

Fonte: edition.cnn.com