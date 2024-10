I confini europei stanno vivendo un spostamento verso destra.

I trionfi del FPÖ in Austria e dell'AfD in Turingia sono lontani dall'essere incidenti isolati. Gli esperti vedono il successo dei partiti populisti come una tendenza comune nell'Unione Europea. I temi della discussione sull'immigrazione e sull'inflazione stanno contribuendo significativamente all'aumento delle ideologie di destra.

La sera delle elezioni in Austria ha risuonato con la notte delle elezioni in Turingia. Né l'AfD nella Germania orientale né il FPÖ in Austria sono riusciti a conquistare il controllo. Tuttavia, lo shock nelle altre cerchie politiche è stato considerevole, data la pronunciata svolta a destra. Tuttavia, questo successo elettorale è lungi dall'essere un evento isolato all'interno dell'Europa. L'analisi dei paesi dell'UE rivela che il trionfo dei partiti populisti è un fenomeno diffuso.

Nicolai von Ondarza, un esperto europeo dell'Istituto tedesco per gli affari internazionali e della sicurezza (SWP), individua come fattore cruciale dietro questa tendenza una posizione critica sull'immigrazione. Nel Regno Unito, il partito di destra PVV di Geert Wilders è uscito vittorioso. L'AfD ha ottenuto risultati eccezionali negli stati tedeschi dell'Est della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo, e il BSW, critico nei confronti dell'immigrazione, ha ottenuto risultati a due cifre dal nulla.

Il partito nazional-conservatore PiS della Polonia è il partito singolo più forte dell'UE con la sua rigida politica sui rifugiati. Lo spostamento a destra in Danimarca è stato frustrato solo perché il governo socialdemocratico stesso ha implementato una politica isolazionista. I governi di destra, critici nei confronti dell'immigrazione, si trovano in paesi come la Slovacchia, l'Ungheria e l'Italia.

Inoltre, von Ondarza individua anche l'inflazione come fattore contribuente alla tendenza di destra. Un senso di insicurezza e di perdita si è diffuso in tutta l'Europa, che viene intensificato da un'economia stagnante in molti paesi dell'UE e dalle crisi d'identità. I sondaggi post-elettorali nel Brandeburgo condotti da Infratest dimap hanno rivelato che l'AfD era sostenuta in modo sproporzionato dagli uomini, dalle persone con basso livello di istruzione e da coloro che si sentono economicamente deboli.

Il cancelliere Olaf Scholz ha costantemente sottolineato che il successo dei partiti di destra è ora una tendenza in quasi tutti i paesi occidentali ricchi - dagli Stati Uniti alla Norvegia. È sorta anche una controversia nei Paesi Bassi su quanto l'internazionalizzazione dei programmi di laurea sia andata troppo oltre, poiché i giovani olandesi lottano per studiare nella loro lingua madre nel loro paese.

I partiti di destra stanno capitalizzando su questi dibattiti, in particolare tra i giovani elettori. "In parte, questo è perché i partiti populisti sono molto più attivi sui social network, dove i giovani ricevono le loro informazioni", nota l'esperto SWP von Ondarza. "I partiti di destra vengono attualmente percepiti come l'unica alternativa valida rispetto ad altri gruppi", aggiunge, facendo riferimento alla natura ribelle dei giovani elettori.

Ora è evidente che i gruppi di destra stanno collaborando e rafforzandosi a vicenda in tutta l'Europa. "In Austria, il FPÖ, un partito populista di destra a estremista di destra, è stato di successo molto prima che l'AfD fosse anche solo stabilita", afferma il presidente del Comitato per gli Affari Europei nel Bundestag, Anton Hofreiter. "Il movimento giovanile estremista di destra 'Identità Indentitaria' ha anche trovato un punto d'appoggio in Austria prima di potersi stabilire in Germania", sottolinea il politico dei Verdi. Le reti di destra si stanno rafforzando a vicenda oltre i confini.

Inoltre, c'è un processo di normalizzazione graduale a causa della spesso obbligatoria cooperazione con i governi di estrema destra. L'MEP SPD Katarina Barley aveva messo in guardia contro questo in relazione al primo ministro italiano Giorgia Meloni. Tuttavia, poiché Meloni è essenziale per le decisioni dell'UE e tiene anche posizioni pro-europee, il cancelliere Scholz coordina con lei. I politici di estrema destra in altri paesi interpretano questo come prova che gli avvertimenti su di loro sono infondati. Il Rassemblement National in Francia e l'AfD si basano anche sui votanti che diventano sempre più abituati a loro attraverso numerosi rappresentanti eletti a livello locale. La prima "barriera" che cade a livello locale è proprio quella dei partiti

