- I comuni possono chiedere aiuti per le inondazioni

A partire da giovedì, i comuni e le città dello stato di Bassa Sassonia possono presentare domanda per ottenere finanziamenti per riparare le infrastrutture pubbliche danneggiate dalle alluvioni. Le domande devono essere presentate tramite il portale dei clienti della NBank entro il 31 ottobre, come annunciato dalla banca che eroga i fondi. Inizialmente sono stati messi a disposizione 18 milioni di euro per questo programma.

Lo stato coprirà fino all'80% dei costi, e fino al 95% per i comuni in difficoltà finanziarie. Ciò include le riparazioni delle strade, dei ponti, dei parchi, nonché asili, scuole, ospedali e impianti di acqua potabile e fognature.

I comuni non dovranno restituire l'aiuto.

La condizione è che i danni delle alluvioni si siano verificati tra il 24 dicembre e il 30 aprile. I comuni possono anche devolvere i fondi, ad esempio, alle associazioni. Non dovranno quindi restituire l'aiuto allo stato in futuro.

La NBank accetta da tempo domande di aiuto per le alluvioni per le famiglie e le imprese private.

Il programma di aiuti finanziari per la riparazione delle infrastrutture pubbliche danneggiate dalle alluvioni è offerto dalla Bassa Sassonia ai comuni e alle città, compresi quelli di Hannover. L'aiuto può coprire fino al 95% dei costi per i comuni in difficoltà finanziarie, comprendendo le riparazioni di diverse strutture come strade, ponti, parchi, scuole, ospedali e impianti idrici e fognari.

Leggi anche: