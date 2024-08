- I comuni in equilibrio finanziario cercano prestiti

Circa 10 dei oltre 400 comuni del Basso Sassonia sono finanziariamente indebitati, secondo le ultime statistiche finanziarie. L'Ufficio Statistico di Stato ha rivelato queste informazioni alla fine del 2023, segnalando che i comuni di Burgwedel e Verden sull'Aller, le comunità di Scheeßel, Moormerland e Dötlingen, le amministrazioni comunali di Baddeckenstedt, Kirchdorf e Schwaförden, e le aree non incorporate di Lohheide e Osterheide erano tutti liberi da debiti. Un'indagine della dpa ha rivelato numerosi fattori che contribuiscono a questa situazione finanziaria positiva, ma alcuni di questi comuni potrebbero non mantenere questo status a lungo termine.

A Burgwedel e Verden, le attività economiche floride e la gestione finanziaria attenta hanno un impatto significativo sulle loro favorevoli situazioni finanziarie. Verden trae ulteriore beneficio da un piano annuale valutato e aggiornato per il bilancio responsabile, ma né la città può evitare completamente il debito a lungo termine.

Entrambe le città stanno valutando investimenti in settori come l'istruzione e la protezione antincendio, che richiedono il ricorso al prestito per il finanziamento. La comunità di Scheeßel nel distretto di Rotenburg deve anche assicurarsi prestiti per i suoi investimenti pianificati, come ha rivelato il sindaco Ulrike Jungemann. Il comune si è precedentemente affidato alla vendita di servizi pubblici per il suo sostegno finanziario.

Nonostante il loro attuale status di debito zero, altri comuni come Scheeßel potrebbero dover cercare prestiti per gli investimenti futuri. Diversi settori economici, come l'istruzione e la protezione antincendio, spesso richiedono supporto finanziario attraverso il prestito.

