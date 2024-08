- I comuni hanno difficoltà con la carenza di competenze

La carenza di lavoratori specializzati sta anche causando crescenti tensioni nelle amministrazioni municipali della Turingia. "La situazione in alcuni settori può attualmente essere descritta come tesa", dice Christian Bettels dell'amministrazione comunale di Altenburg, ad esempio.

La situazione viene valutata in modo simile a Jena, Gera, Erfurt, Suhl ed Eisenach. Soprattutto nel personale altamente specializzato - come nell'edilizia di grandi edifici, ma anche nei settori sociali e IT o con i vigili del fuoco - molti comuni segnalano problemi nella ricerca di personale. In tutte le amministrazioni, il tasso di assenteismo a volte elevato sta causando ulteriori difficoltà: di tanto in tanto, devono essere trovati sostituti per i dipendenti malati o i compiti devono essere spostati internamente per coprire le assenze.

A Altenburg ci sono attualmente undici posti di lavoro vacanti in quasi tutti i settori dell'amministrazione comunale, secondo Bettels. Tuttavia, è già evidente che il fabbisogno di personale aumenterà nei prossimi anni a causa del pensionamento dei dipendenti più anziani. Eisenach ha altrettante posizioni aperte. In linea di principio, il numero di candidati è diminuito negli ultimi mesi, ma quasi tutti i posti sono stati coperti, dice una portavoce del comune. Finora non ci sono stati effetti sui tempi di elaborazione, ma ci sono state alcune ore di apertura ridotte nella biblioteca.

Biglietti del lavoro e smart working come incentivi

A Suhl, a volte ci sono voluti due o tre round di candidature per trovare dipendenti adatti, dice il portavoce Steven Bickel. Ci sono particolarmente posizioni aperte per specialisti amministrativi nei servizi medi e superiori, per un totale di circa 16 cosiddetti full-time equivalent. "In linea di principio, i datori di lavoro nel settore pubblico devono offrire di più per ricevere anche solo le candidature", dice lui. Questi vanno dai biglietti del lavoro e dalle biciclette ai incentivi finanziari e alle opzioni di smart working.

"L'amministrazione comunale è basically operativa Despite the shortage of skilled workers", riassume la portavoce Heike Dobenecker la situazione nell'amministrazione comunale di Erfurt. Tuttavia, la carenza è particolarmente evidente nei professioni che sono anche molto richieste e spesso meglio retribuite al di fuori del settore pubblico. Ad esempio, non è stato possibile trovare un nuovo capo dipartimento per i sistemi operativi Unix dopo che un dipendente se n'è andato - non c'erano nemmeno candidature adatte. In linea di principio, ci sono "sfide nel recruiting" in tutti i settori con requisiti specifici per i candidati.

A Gera, una portavoce dice che c'è una particolare richiesta di personale. Attualmente ci sono 188 posizioni aperte in tutta l'amministrazione. In totale, circa un quinto dei posti non è occupato, a cui si aggiungono le assenze per malattia, congedo parentale o vacanza. A causa della situazione di bilancio, c'è stato un blocco delle assunzioni nell'amministrazione di Gera, che è stato rimosso all'inizio di luglio 2024. La situazione attuale sta anche influenzando le offerte di base dell'amministrazione comunale: chi vuole prendere un appuntamento con il servizio cittadino deve attualmente aspettare fino a ottobre, si dice.

A Jena ci sono attualmente 40 posizioni da coprire, secondo una portavoce. Ci sono particolarmente carenze di personale nel settore sociale e nell'ufficio dei benefici abitativi. Mentre il servizio cittadino funziona normalmente, il tempo di attesa all'ufficio patenti di guida è attualmente di cinque settimane, e ci sono anche tempi di attesa più lunghi per le registrazioni all'ufficio

