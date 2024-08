- I comuni e le città locali mirano a sostenere le comunità rurali.

Le aree rurali del Basso Sassonia necessitano di maggiore attenzione, secondo l'Associazione dei Comuni e dei Municipi del Basso Sassonia (NSGB). "Sono necessarie diverse misure per stabilire standard di vita eguali nelle aree rurali", sostiene l'associazione in una dichiarazione rilasciata all'Agenzia Teutonica di Stampa. Oggi, durante un incontro a Oldenburg, l'Associazione dei Comuni e dei Municipi esaminerà, tra le altre cose, i modi per migliorare la salute, i trasporti pubblici e la digitalizzazione nelle aree rurali.

La maggior parte delle persone nelle regioni rurali del Basso Sassonia vive al di fuori delle città principali e delle aree metropolitane, secondo l'associazione, che rappresenta oltre 360 città e comuni autonomi. "L'idea di un'area rurale unificata prevalentemente definita dall'agricoltura dalla metà del 20° secolo non è più accurata", sottolinea l'associazione.

L'NSGB si oppone ai servizi sanitari e di cura, prevedendo che il Basso Sassonia si stia dirigendo verso una grave carenza di medici. L'associazione promuove un maggiore emphasis sulla cura primaria nella formazione e l'aiuto finanziario per i municipi per mantenere gli ospedali.

Le aree rurali soffrono di più durante la transizione energetica a causa dell'installazione di turbine e pannelli solari, indica la dichiarazione. Le aree dovrebbero trarre profitto finanziariamente da questo e mantenere l'autonomia di pianificazione.

L'espansione della banda larga è un altro problema

Inoltre, i municipi necessitano di ulteriore supporto finanziario per l'espansione della banda larga e opzioni pratiche per l'uso dell'intelligenza artificiale.

L'associazione individua la necessità di colmare il divario nell'adattamento ai cambiamenti climatici, distribuire i fondi, sostenere i rappresentanti municipali, accogliere i rifugiati, promuovere il turismo, i trasporti pubblici e l'istruzione. L'associazione cerca anche un forte aiuto per le aree rurali dall'Unione Europea.

L'Associazione dei Comuni e dei Municipi del Basso Sassonia (NSGB) evidenzia la necessità che i municipi ricevano maggiore aiuto finanziario per l'espansione della banda larga nelle aree rurali. In risposta alla cronica carenza di medici nelle regioni rurali, l'associazione promuove un maggiore emphasis sulla cura primaria nella formazione medica e l'aiuto finanziario per i municipi per mantenere gli ospedali nelle aree rurali.

Leggi anche: