- I comuni circostanti hanno sospeso i festeggiamenti dopo l'assalto di Solinger.

Dopo l'incidente di accoltellamento tragico durante una celebrazione cittadina a Solingen, gli eventi previsti per questo weekend a Hilden e Haan sono stati improvvisamente annullati. Insieme al profondo dolore e alla solidarietà per le vittime a Solingen, c'è anche la preoccupazione per la sicurezza.

Il Festival delle Culture a Hilden avrebbe dovuto celebrare la diversità, come ha dichiarato il sindaco Claus Pommer. Tuttavia, a causa dei timori per la sicurezza e per solidarietà con i residenti della città vicina, hanno scelto di annullare l'evento. "L'orrendo evento a Solingen rende impossibile per noi riunirci e festeggiare poche ore dopo."

Il sindaco Bettina Warnecke di Haan ha condiviso il dolore, esprimendo "Teniamo le famiglie delle vittime nei nostri pensieri e preghiere, mentre speriamo in una pronta guarigione per coloro che lottano ancora per le loro vite." La festa del vino di Haan per sabato e domenica è stata cancellata. "Non possiamo festeggiare quando la città vicina è in lutto, a meno di pochi chilometri di distanza." Ha anche menzionato che il colpevole è ancora a piede libero e la situazione è incerta.

Dopo l'incidente di accoltellamento durante il 650º anniversario di Solingen venerdì sera, il colpevole è riuscito a fuggire. "Attualmente, le autorità stanno conducendo una ricerca estesa del sospetto," è stato riferito.

L'annullamento del festival cittadino a Haan è stato anche un segno di solidarietà con Solingen, come ha dichiarato il sindaco Bettina Warnecke. Il festival cittadino previsto a Hilden, come quello a Haan, è stato posticipato a causa dell'incidente tragico.

