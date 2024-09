I comportamenti degli uragani sono stati trasformati, di conseguenza le nostre strategie di preparazione agli uragani richiedono modifiche.

Per proteggere noi stessi dai pericoli in aumento, gli esperti suggeriscono che la preparazione per gli uragani e la comprensione dei cittadini riguardo alle tempeste debbano adattarsi proattivamente.

Come ha dichiarato David Johnson, portavoce della National Oceanic and Atmospheric Administration, a ABC News, "Vogliamo assicurarci che le persone non diventino troppo sicure, che riconoscano che queste tempeste stanno diventando più forti a causa dei cambiamenti climatici e che reagiscano di conseguenza."

Restare o partire?

Più del 90% del riscaldamento globale degli ultimi 50 anni si è verificato negli oceani. Gli uragani sfruttano questa energia in più, diventando più potenti più velocemente - anche prima di raggiungere la terraferma.

Il rafforzamento rapido lascia poco o nessun tempo per l'evacuazione; gli autorità e gli abitanti delle coste che potrebbero aver previsto un uragano di categoria 1 durante la notte potrebbero ritrovarsi di fronte a un uragano di categoria 3 al mattino.

Uragani recenti come l'uragano Ian, che ha causato danni sulla costa sud-ovest della Florida, testimoniano questa tendenza.

Gli ufficiali di emergenza potrebbero optare per non emettere ordini di evacuazione a causa dell'intensificazione rapida dell'uragano dopo la scadenza dell'evacuazione, ha detto Peter Davis, ricercatore sui disastri presso l'Università della Florida occidentale.

Sempre più spesso, gli abitanti delle coste si ritroveranno bloccati in casa.

"Non abbiamo dedicato le risorse e il tempo necessari per determinare il modo più efficiente per educare il pubblico su ciò che comporta il rifugio in casa durante un potenziale uragano di grandi dimensioni", ha detto Davis a ABC News.

Ciò significa avere cibo e acqua sufficienti per un periodo prolungato in caso di blackout. Potrebbe anche comportare l'acquisto di un generatore di backup e un caricabatterie solare per il tuo dispositivo mobile, ha suggerito Davis.

Prepararsi a più di un uragano

Le temperature sono salite in Louisiana dopo l'uragano Claudette quest'estate. L'indice di calore ha superato i 100 gradi mentre circa 2,2 milioni di clienti erano senza elettricità, inclusa l'aria condizionata.

I dipartimenti di emergenza erano sommersi da pazienti con colpo di calore.

Revisare i piani di preparazione per tener conto di altri disastri estremi richiede "diversi livelli di decision-making", ha detto Lisa Lopez, ricercatrice senior all'Iniziativa per i cambiamenti ambientali dell'Università di Stanford. Prepararsi come se si fosse bloccati per un periodo prolungato, ha consigliato Lopez.

Fornirsi di cibo non deperibile e trovare un posto per il deposito che non sia vulnerabile alle inondazioni. Raccolti anche altri beni di prima necessità, nonché un kit di primo soccorso.

"L'assunzione che abbiamo a lungo tenuto negli Stati Uniti che non passerà più di 72 ore prima che arrivi l'aiuto non è più valida", ha detto Davis. "Pertanto, le persone devono assicurarsi di avere, nella misura del possibile, il maggior numero possibile di forniture".

Infine, imparare la posizione dei rifugi ufficiali nella tua comunità. Questi rifugi potrebbero fornire gli elementi essenziali per sopravvivere, inclusa l'aria condizionata, il cibo e un posto sicuro per dormire.

Rispettare le categorie inferiori

Le categorie degli uragani si basano sulla velocità del vento della tempesta, ignorando il rischio di inondazione o di mareggiata.

"L'impatto che stiamo assistendo, anche se parliamo di un uragano di categoria 1, è diverso ora", ha detto Lopez, notando che gli uragani di categoria 1 ora includono piogge intense e possono anche indurre una vasta mareggiata.

I cittadini devono abbandonare la loro "percezione e orgoglio, pensando di poterlo gestire" quando la tempesta è di bassa categoria, ha aggiunto.

"Le azioni (che possiamo intraprendere) rimangono appropriate, ma potrebbero dover essere intensificate in modi diversi", ha detto Lopez.

Rivedere le tue fonti di informazione

Con così tante fonti di notizie e dati, "la decentralizzazione e la democratizzazione delle informazioni sono cruciali", ha detto Thomas Smith, professore di scienze ambientali all'Università della Georgia. Tuttavia, devono essere affidabili.

Fallo chiedendoti: "Perché sto utilizzando questa fonte di dati? Forse uso la mia app meteorologica del mio smartphone ogni giorno, ma è realmente la migliore app quando sto prendendo decisioni sulla vita o sulla morte per la mia famiglia?"

Gli esperti sottolineano l'importanza di seguire i responsabili locali della gestione delle emergenze e di monitorare i bollettini meteorologici e le informazioni dal Centro Nazionale degli Uragani o dal Servizio Meteorologico Nazionale.

"Conosci la tua fonte", ha detto Lopez. "E dagli la massima attenzione".

