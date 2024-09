I commercianti riducono notevolmente i costi dello zucchero

Il mercato dello zucchero ha recentemente subito alcuni drastici cambiamenti, con i prezzi in caduta libera. I mercati globali stanno assistendo a cali del prezzo fino al 33%, e Südzucker, un'importante corporation, sta dovendo rivedere i suoi obiettivi annuali di conseguenza. La società quotata nel SDax ha notevolmente ridotto le sue previsioni per l'anno, che si conclude a febbraio 2025, prevedendo una perdita nel segmento dello zucchero.

Südzucker sta lottando con un'eccedenza di zucchero sul mercato europeo e un calo dei prezzi a livello globale. Tuttavia, questa è una buona notizia per i consumatori, poiché i discount come Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka e Netto stanno tagliando i prezzi. Ad esempio, un pacco da 1 kg che prima costava 1,49 euro ora viene venduto a 89 centesimi. Tagli dei prezzi simili sono annunciati anche da Kaufland e Lidl, con Rewe, Penny e Norma che fanno altrettanto. Anche altri prodotti da zucchero come lo zucchero a velo e lo zucchero per marmellate sono attesi a un calo dei prezzi.

La Germania ha assistito a un aumento significativo dei prezzi degli alimentari negli ultimi anni, con lo zucchero tra i più colpiti. Il costo di un pacco di zucchero era più del 82% più caro ad agosto 2024 rispetto a quattro anni fa. Questo aumento dei prezzi era principalmente dovuto a costi energetici, materie prime e lavoro più elevati, secondo l'industria dello zucchero tedesco. A dicembre 2023, il prezzo medio dello zucchero sul mercato interno europeo ha raggiunto un massimo storico di 856 euro per tonnellata.

La tendenza attuale dei prezzi è influenzata dai prezzi del petrolio e dalle prospettive del raccolto di canna da zucchero in paesi come Brasile, Thailandia e India. Secondo il portale agricolo Agrarheute, il prezzo dello zucchero sui futures del mercato di Londra è sceso di un quinto nell'ultimo anno, raggiungendo il livello attuale di 520 dollari per tonnellata, ovvero 469 euro.

Questa flessione dei prezzi comporta una diminuzione dei ricavi per Südzucker. La società ora si aspetta ricavi tra i 9,5 e i 9,9 miliardi di euro, in calo rispetto alla precedente previsione di 10-10,5 miliardi di euro. L'EBITDA è previsto tra i 550 e i 650 milioni di euro, con il limite superiore che a malapena raggiunge la metà del risultato dello scorso anno.

La società ora prevede una perdita nel segmento dello zucchero nel secondo semestre dell'anno, un significativo cambio di rotta rispetto alla precedente previsione di un utile tra i 200 e i 300 milioni di euro. Nel secondo trimestre, che si è concluso ad agosto, i ricavi preliminari di Südzucker sono leggermente scesi rispetto all'anno precedente, a circa 2,5 miliardi di euro. L'EBITDA è dimezzato a 190 milioni di euro e il risultato operativo è diminuito di quasi due terzi a 115 milioni di euro. I dati definitivi per il secondo trimestre saranno resi noti il 10 ottobre.

