I combattimenti continuano nella regione di confine russa di Kursk - migliaia di persone evacuate

Secondo Gerassimov, i combattimenti si sono concentrati nelle aree della regione di confine immediata. "L'operazione si concluderà con la sconfitta del nemico", ha sottolineato. Il canale Telegram Rybar, vicino all'esercito russo, ha riferito che l'Ucraina hapreso tre villaggi nella regione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato Kiev di una "provocazione su larga scala". L'Ucraina stava sparando "senza discriminazione, con diversi tipi di armi, contro edifici civili, case abitativa e ambulanze", ha detto durante una riunione televisiva con i membri del governo. Ha anche dichiarato che avrebbe consultato i capi dei suoi servizi di sicurezza per una risposta.

Secondo il ministero della Difesa russo, gli scontri sono iniziati martedì mattina e sono continuati. Tuttavia, "un'ulteriore avanzata del nemico sul territorio russo" è stata impedita. Almeno cinque civili sono morti e 28 altri sono rimasti feriti, compresi i bambini, secondo le autorità russe, dal'inizio dei combattimenti.

A causa degli attacchi, migliaia di persone sono state evacuate da Kursk, secondo il governatore. "Migliaia di persone hanno lasciato la regione sotto il fuoco con il nostro aiuto", ha detto Alexei Smirnov in un messaggio video. La situazione è "sotto controllo".

Nel frattempo, l'Ucraina ha ordinato l'evacuazione di 6.000 persone dalla zona di confine con Kursk. "Ho appena firmato l'ordine per l'evacuazione forzata di 23 insediamenti in cinque comunità nella regione di Sumy", ha detto il governatore regionale Volodymyr Artjuch. Sono stati interessati anche 425 bambini. La situazione nella regione di Sumy è "molto tesa".

La regione russa di Kursk confina con la regione di Sumy nell'Ucraina nord-orientale e viene regolarmente bombardata dall'Ucraina dal'inizio del conflitto nel febbraio 2022.

Kyiv non ha inizialmente commentato gli eventi attuali nella zona di confine. Tuttavia, l'agenzia di stampa AFP ha appreso da fonti del servizio di intelligence ucraino SBU che un elicottero con un drone è stato abbattuto sulla regione di Kursk martedì.

L consulente del presidente ucraino Mykhailo Podoliak ha fatto riferimento agli attacchi in un post sui social media - senza citarli esplicitamente. Mosca aveva utilizzato le sue "regioni di confine impunite per attacchi aerei e di artiglieria di massa", ha scritto.

Secondo il ministero della Difesa russo, le perdite ucraine includevano 260 soldati e 50 veicoli corazzati, tra cui sette carri armati e otto APC. Questi numeri non sono stati verificati in modo indipendente.

Nel frattempo, l'Ucraina ha attaccato le regioni russe di Voronezh e Belgorod con i droni mercoledì, secondo le autorità locali. A Voronezh, gli edifici e gli appartamenti sono stati danneggiati dai detriti, secondo il governatore Alexander Gusev.

