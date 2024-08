I coltivatori di frutta tedeschi affrontano il raccolto di mele più basso dal 2017

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, il raccolto di mele di quest'anno è previsto essere molto scarso. Secondo una stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis) di luglio, si prevede di raccogliere circa 734.000 tonnellate.

Ciò significa che si prevede di raccogliere circa 261.300 tonnellate (un calo del 26,3 percento) in meno rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Il raccolto di quest'anno è previsto essere il più basso dal 2017 (596.700 tonnellate). Si prevede che il basso rendimento dell'anno scorso sarà notevolmente superato nel 2024 - di circa 207.600 tonnellate (un calo del 22,1 percento).

La principale ragione del basso raccolto previsto delle operazioni frutticole è il maltempo, che si prevede causi perdite di raccolto fino al 90 percento rispetto alla media dei dieci anni, in particolare negli stati federali sudorientali.

In primavera, tardive gelate e grandinate in molti frutteti hanno causato danni da gelo e un basso accenno di frutti. Durante la stagione di crescita, il tempo umido e fresco e le piogge regionali intense hanno avuto un impatto negativo sullo sviluppo dei frutti e hanno favorito l'insorgenza di malattie.

Gli agricoltori di frutta e verdura negli stati federali sudorientali potrebbero subire significativi danni al raccolto a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il basso raccolto di mele di quest'anno è una preoccupazione non solo per gli agricoltori di frutta e verdura, ma per l'intera industria e i consumatori.

