I colpevoli sconosciuti non sono ancora stati riconosciuti dalle forze dell'ordine di Solingen.

Dopo l'incidente mortale alla celebrazione della città di Solingen, il colpevole rimane ancora ignoto, come indicato dalle dichiarazioni della polizia. "Le indagini sono ancora in corso", ha comunicato un portavoce della polizia di Düsseldorf sabato mattina. Un team sostanziale è stato impiegato per trovare il responsabile. Secondo un giornalista dell'Agenzia di stampa tedesca, unità specialistiche erano ancora presenti sulla scena all'alba. Durante l'attacco con il coltello venerdì sera, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, secondo le informazioni della polizia.

Durante l'attacco con il coltello venerdì sera, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, secondo le informazioni della polizia.

