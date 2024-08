Conflitto del Medio Oriente - I colloqui di Gaza dovrebbero anche prevenire incendi in Medio Oriente

Accompagnati da preoccupazioni per un potenziale incendio in Medio Oriente, cruciali colloqui potrebbero essere in corso nel conflitto tra Israele e l'organizzazione islamista Hamas. Su richiesta dei mediatori USA, Qatar e Egitto, è prevista una nuova sessione di negoziati per giovedì per discutere un cessate il fuoco, con l'attenzione ancora una volta sulla restituzione di ostaggi e sulla liberazione dei prigionieri palestinesi. Un breakthrough potrebbe anche prevenire un attacco di rappresaglia da parte dell'Iran contro Israele, impedendo così che la guerra si estenda ben oltre la Striscia di Gaza.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nutre grandi speranze per questi colloqui, che sono stati preceduti da intense attività di mediazione, comprese quelle del cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD). Si terranno a Cairo o nella capitale del Qatar, Doha. Tuttavia, la partecipazione di Hamas è rimasta incerta fino all'ultimo momento. "Non negozieremo sotto il fuoco", ha appreso la dpa da fonti vicine a Hamas. Secondo un rapporto, i colloqui potrebbero anche essere condotti senza la diretta partecipazione del gruppo classificato come organizzazione terroristica dall'UE. Hamas e Israele non trattano direttamente l'uno con l'altro.

Tensione prima dei colloqui di Gaza - Speranza di successo

Dopo l'uccisione di un rappresentante chiave della milizia sciita Hezbollah in Libano e del capo estero di Hamas nella capitale iraniana Tehran circa due settimane fa, si teme da giorni un attacco su larga scala da parte dell'Iran e dei suoi alleati contro Israele. La Repubblica Islamica, Hezbollah e Hamas nella Striscia di Gaza hanno giurato vendetta.

In aprile, l'Iran ha attaccato direttamente Israele per la prima volta in risposta a un presunto attacco israeliano a un edificio consolare iraniano in Siria. L'attacco è stato limitato - più di 300 droni, razzi e missili cruise sono stati in gran parte respinti da Israele con il supporto di partner e paesi della regione. Si teme ora che possa esserci un attacco coordinato contro Israele - insieme a Hezbollah, la milizia houthis in Yemen, nonché alle milizie sostenute dall'Iran in Siria e in Iraq. Con un stimato 150.000 razzi, droni e missili cruise, Hezbollah è considerata la milizia più potente della regione.

L'esercito israeliano è in allerta e si riserva il diritto di intraprendere misure offensive. Può contare sul supporto degli Stati Uniti, che hanno notevolmente aumentato la loro presenza militare nella regione. Negli Stati Uniti e in Iran, l'Iran e Israele sono considerati acerrimi nemici dichiarati. Un conflitto militare aperto tra i due paesi è stato temuto più volte, soprattutto dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani da parte di un drone USA in Iraq nel 2020.

Esito dei colloqui incerto - Cosa sta facendo l'Iran?

Cosa i colloqui possono portare è completamente incerto. I negoziati hanno fatto pochi progressi recentemente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di aver bloccato un accordo impostando nuove condizioni o avanzando nuove richieste. Ha accusato Hamas di avanzare nuove richieste. Netanyahu vuole distruggere militarmente Hamas, in modo che non sia più in grado di governare la regione costiera.

Netanyahu governa in una coalizione con partner ultra-religiosi e di estrema destra che sono fermamente contrari a qualsiasi concessione a Hamas. I suoi oppositori lo accusano di aggrapparsi ai suoi partner di coalizione perché potrebbe perdere nelle nuove elezioni. La perdita della sua carica accelererebbe i processi penali per i casi di corruzione in cui Netanyahu è coinvolto.

Il governo degli Stati Uniti ha presentato un progetto di accordo alla fine di maggio, inizialmente proponendo un cessate il fuoco completo e senza restrizioni di sei settimane. Durante questo periodo, un gruppo specifico di ostaggi sarebbe rilasciato. In cambio, i palestinesi imprigionati in Israele sarebbero liberati. Successivamente, i combattimenti si fermerebbero definitivamente e qualsiasi ostaggio rimanente sarebbe rilasciato. Nella fase finale, sarebbe avviata la ricostruzione della Striscia di Gaza.

I diplomatici si stanno già preparando alla possibilità che Hamas non partecipi ai colloqui previsti. In tal caso, informerebbero il gruppo delle condizioni discusse per un accordo, secondo quanto riferito dal "Wall Street Journal" citando mediatori arabi.

I mediatori hanno recentemente fatto pressione su Israele e Hamas per raggiungere un accordo. "Saremo creativi e assertivi per portare a termine l'accordo", ha detto John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il dilemma dell'Iran: cercare vendetta o attendere i colloqui di Gaza?

L'Iran ha minacciato rappresaglie per l'uccisione del capo delle operazioni esterne di Hamas, Ismail Haniyeh, quasi due settimane fa, ma non le ha ancora attuate. "Come paese rivoluzionario e anti-israeliano, l'Iran non può permettersi di rinunciare a un attacco di rappresaglia, ma è anche consapevole delle disastrose conseguenze di una risposta militare", spiega un politologo di Teheran.

Una guerra peggiorerebbe la crisi economica dell'Iran e potrebbe portare a nuove proteste. Tehran dovrebbe anche fare i conti con l'intervento degli Stati Uniti come alleato principale di Israele e con una risposta israeliana. Dopo l'attacco dell'Iran in aprile, Israele ha risposto con un attacco limitato, consentendo all'Iran di astenersi da una contro-reazione. Tuttavia, alcuni osservatori hanno visto l'attacco di Israele a una base aerea vicino alle strutture nucleari iraniane nella provincia di Isfahan come un chiaro messaggio all'Iran che un attacco ai siti nucleari è possibile.

Le strutture nucleari dell'Iran, in particolare quelle di Natanz nel centro dell'Iran e di Fordo a sud di Teheran, sono considerate potenziali obiettivi da Israele e dai suoi alleati. L'Iran afferma che queste strutture, in particolare quelle di Natanz e di Fordo, sono militarmente ben protette.

Finora, le dichiarazioni di Teheran suggeriscono che l'Iran potrebbe astenersi da rappresaglie almeno fino dopo i colloqui di Gaza, dice il politologo iraniano. "Dopo di che, vedremo se il regime sceglierà di attenersi a una faida di sangue o di optare per una soluzione politica".

