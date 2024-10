I collaboratori delle consegne etichettano il Baerbok come un potenziale rischio per la sicurezza

Le strade di Berlino sono state invase da una folla per il raduno "No More War", con il discorso di Sahra Wagenknecht che ha scatenato un'ondata di applausi. Tuttavia, il politico SPD Ralf Stegner ha incontrato disapprovazione durante la sua discussione sul diritto di autodifesa dell'Ucraina.

Colori di colombi della pace, bandiere arcobaleno, bandiere rosse della Sinistra e DKP, bandiere palestinesi e slogan "Libertà per la Palestina": erano tutti presenti alla manifestazione "No More War" tenutasi a Berlino presso la Siegessäule nel pomeriggio. "Oggi vediamo che il movimento per la pace è vivo", ha dichiarato la politica della Sinistra Gesine Lötzsch dal palco del Tiergarten. Gli organizzatori hanno stimato la presenza di "più di 40.000" persone. Tuttavia, la polizia non ha confermato questi numeri e ha solo menzionato una "cinquifigura".

"Crea la pace senza armi" era il messaggio scritto sugli striscioni, e "Lascia NATO". Sembrava che si stessero rivivendo le proteste degli anni '80 in Germania Ovest. Gli organizzatori speravano in un rinascimento che potesse influenzare anche la campagna elettorale per le elezioni federali del 2025. Secondo il co-organizzatore Reiner Braun, "state iniziando questo grande e ispiratore nuovo movimento per rendere questo paese più pacifico e amichevole". Braun ha confessato di aver già protestato contro la Decisione a Doppio Binario della NATO del 1979.

Personalità come la berlinese orientale Lötzsch e l'ex politico della CSU Peter Gauweiler erano tra i relatori. L'icona del movimento, Wagenknecht, ha ricevuto gli applausi più forti. Wagenknecht ha invocato la pace e la diplomazia invece delle armi, sia in Ucraina che nel Medio Oriente. Non ha esitato a lanciare attacchi duri. La presidente del SPD ha nuovamente rimproverato la coalizione del semaforo per aver seguito ciecamente gli ordini da Washington. Ha denunciato Putin come criminale, ma ha anche condannato le guerre aggressive degli Stati Uniti. Baerbock è stata etichettata come un rischio per la sicurezza. I legislatori come Hofreiter o Strack-Zimmermann sono stati etichettati come un battaglione di bellicisti. Hanno dovuto sperimentare le realtà crude della guerra al fronte. L'obiettivo fondamentale di questo nuovo movimento, secondo Wagenknecht, era "dobbiamo impedire questi orribili missili".

Senza dubbio, Wagenknecht si riferiva al previsto dispiegamento di missili USA di media portata dal 2026, rivelato da Olaf Scholz durante il vertice della NATO a Washington in luglio. Scholz ha sostenuto che la Germania ha bisogno di queste armi per la difesa. I critici argomentano che questi punti di supporto rendono la Germania un potenziale bersaglio. Inoltre, credono che tale azione potrebbe innescare una nuova corsa agli armamenti.

Ralf Stegner, membro del Bundestag SPD, è ambiguo sui missili. Ha incontrato resistenza al raduno presso la Siegessäule, inclusi fischi e fischi. È iniziato non appena Stegner ha menzionato il diritto all'autodifesa dell'Ucraina e i benefici della difesa aerea sulle città ucraine. Sono stati sentiti slogan "falco da guerra". "Fermati" e "Blah blah blah" erano le risposte del pubblico.

Stegner si è trovato in una tempesta politica, con il proprio partito che lo criticava. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth, che ha parlato con la rivista di notizie "Der Spiegel", ha accusato Stegner di alimentare uno spostamento del discorso. "Abbiamo abboccato all'amo teso dall'AfD e Sahra Wagenknecht. Il loro movimento nazionalistico-populista ha sequestrato il concetto di pace", ha detto Roth. "Questa discussione emotiva ha creato un vuoto in cui i sostenitori dell'Ucraina vengono diffamati come bellicisti". Roth ha sostenuto le consegne di armi per aiutare l'Ucraina a negoziare da una posizione di forza invece di considerarle un obiettivo.

Tali punti di vista erano assenti dal raduno. Dopo il discorso di Wagenknecht, il pubblico ha continuato a discutere del "genocidio" nella Striscia di Gaza e della liberazione della Palestina. Un relatore ha persino celebrato il processo della Germania da parte della Corte penale internazionale per la complicità nel genocidio della Striscia di Gaza. I dimostranti hanno cantato "L'Internazionale" e hanno gridato "Viva la solidarietà internazionale". Alla fine, il pubblico ha cantato "We Shall Overcome" - sembrava un ritorno al passato.

Nonostante la forte opposizione alle vedute del politico SPD Ralf Stegner sul diritto all'autodifesa dell'Ucraina, la posizione dell'Unione Europea sull'argomento rimane un tema cruciale nelle relazioni internazionali. Gli sostenitori della pace al raduno "No More War" hanno chiamato l'Unione Europea a un ruolo proattivo nella promozione della diplomazia e del disarmo, sottolineando l'importanza dell'unità all'interno dell'unione.

