I club della Premier League non svincoleranno i giocatori per le partite internazionali nei paesi della lista rossa del Regno Unito

Secondo le linee guida del governo britannico, chiunque rientri da un Paese della lista rossa deve rimanere in quarantena per 10 giorni interi, il che significa che i giocatori potrebbero perdere diverse partite di club.

La Premier League afferma che queste misure di quarantena si applicherebbero a circa 60 giocatori di 19 club che devono recarsi in 26 Paesi della lista rossa.

L'Argentina, il Brasile e l'Egitto sono tra le nazioni attualmente nella lista rossa del Regno Unito, il che significa che sono interessati giocatori stellari come Mohamed Salah e Alisson del Liverpool e Gabriel Jesus ed Ederson del Manchester City.

Lunedì, la Federcalcio egiziana ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dal Liverpool in cui si spiegava che Salah non sarebbe stato disponibile per la qualificazione dell'Egitto alla Coppa del Mondo al Cairo contro l'Angola il 2 settembre.

La decisione dei club, che la Premier League ha dichiarato di aver "sostenuto con forza", arriva in risposta alla decisione della FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, di non estendere l'eccezione del rilascio temporaneo per i giocatori che devono sottoporsi a quarantena al ritorno dagli impegni internazionali.

In un comunicato, la Premier League ha dichiarato che "si sono svolte ampie discussioni sia con la FA che con il governo per trovare una soluzione", ma che "non è stata concessa alcuna deroga".

"I club della Premier League hanno sempre sostenuto il desiderio dei loro giocatori di rappresentare il proprio Paese, una questione di orgoglio per tutti", ha dichiarato Richard Masters, amministratore delegato della Premier League.

Tuttavia, i club sono giunti, a malincuore ma giustamente, alla conclusione che sarebbe del tutto irragionevole rilasciare i giocatori in queste nuove circostanze".

"I requisiti di quarantena significano che il benessere e la forma fisica dei giocatori saranno significativamente influenzati. Comprendiamo le sfide che esistono nel calendario delle partite internazionali e rimaniamo aperti a soluzioni praticabili".

La Premier League ha spiegato che se un giocatore fosse costretto a una quarantena di 10 giorni, il suo benessere e la sua forma fisica subirebbero "un impatto significativo" e inoltre non sarebbero "disponibili per preparare e giocare due turni di partite della Premier League, una giornata della competizione UEFA per club e il terzo turno della EFL Cup".

Anche la Liga spagnola ha dichiarato che sosterrà i club che si rifiutano di rilasciare i propri giocatori per le qualificazioni sudamericane.

"Al momento ci sono 25 giocatori di 13 club diversi (interessati), un numero che potrebbe essere ampliato quando verranno annunciate le convocazioni di Ecuador e Venezuela", ha dichiarato La Liga in un comunicato.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"L'associazione spagnola è consapevole che il calendario mondiale non può e non deve essere modificato in questo modo, soprattutto se esistono soluzioni alternative".

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha definito il rilascio dei giocatori per i prossimi impegni internazionali "una questione di grande urgenza e importanza".

"Faccio appello alla solidarietà di tutte le associazioni affiliate, di tutti i campionati e di tutti i club per fare ciò che è giusto ed equo per il gioco globale", ha dichiarato Infantino in un comunicato.

Molti dei migliori giocatori del mondo competono nei campionati di Inghilterra e Spagna, e crediamo che anche questi Paesi condividano la responsabilità di preservare e proteggere l'integrità sportiva delle competizioni in tutto il mondo".

"Sulla questione delle restrizioni alla quarantena in Inghilterra, per i giocatori che rientrano dai Paesi della lista rossa, ho scritto al Primo Ministro Boris Johnson e ho fatto appello al sostegno necessario, in particolare, affinché i giocatori non siano privati dell'opportunità di rappresentare i loro Paesi nelle partite di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA, che è uno dei massimi onori per un calciatore professionista. Ho suggerito di adottare per le prossime partite internazionali un approccio simile a quello adottato dal governo britannico per le fasi finali di EURO 2020".

La FIFA ha anche recentemente annunciato di aver esteso la pausa internazionale di due giorni per le squadre sudamericane, per consentire loro di recuperare le qualificazioni alla Coppa del Mondo.

La Premier League ha espresso la propria "insoddisfazione" per la decisione, affermando che "impone ulteriori obblighi internazionali ai giocatori di quella regione, a scapito della loro disponibilità a rappresentare i propri club". La FIFA è stata esortata a lavorare con tutte le parti interessate per garantire che si possa raggiungere una conclusione accettabile sulla questione".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com