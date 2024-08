I clienti non hanno smesso di spendere, le aziende hanno smesso di servire

Quando i consumatori decidono di aver raggiunto il limite di valore che possono ottenere dalle cose che acquistano abitualmente, i leader aziendali tendono a vedere la cosa con allarme - un segno che le persone non hanno i soldi per spendere e quindi una recessione deve essere in vista.

Ma cosa succederebbe se questi consumatori si comportassero come trader e trovassero valore altrove?

Negli ultimi giorni, gli executive hanno lamentato il "ritiro" dei clienti. Le vendite di McDonald's e Starbucks sono diminuite, quindi deve esserci qualche serio taglio alla cintura in corso. Inoltre, meno persone stanno prenotando Airbnb e le famiglie stanno saltando i viaggi a Disneyland.

L'orrore! Tutti vendano, stiamo per precipitare verso un precipizio economico!

Certo, non è questo che sta accadendo.

L'economia degli Stati Uniti è ancora piuttosto forte, sta crescendo a un tasso annualizzato vicino al 3% nell'ultimo trimestre. Il tasso di creazione di posti di lavoro sta rallentando e la disoccupazione è aumentata più rapidamente del previsto lo scorso luglio. Tuttavia, ci sono 6 milioni di americani in più che lavorano ora rispetto a prima della pandemia e i salari superano l'inflazione.

Mentre qualsiasi riduzione della spesa può essere un segno preoccupante per l'economia degli Stati Uniti - una macchina alimentata principalmente dalle persone che acquistano cose - è importante fare un passo indietro prima di entrare nel panico.

McD's vs. Texas Roadhouse

Sì, stiamo acquistando meno Big Mac e caffè da 7 dollari. Ma non è che gli americani hanno smesso di andare al ristorante - sono solo un po' più selettivi quando lo fanno.

In effetti, come ho scritto lo scorso mese, molti americani sono ancora desiderosi di spendere, ma non vogliono pagare i prezzi di Texas Roadhouse per il cibo di McDonald's che ordinano premendo i pulsanti su un touch screen e mangiano in auto.

Invece, vanno da Texas Roadhouse, dove possono sedersi e avere un po' di servizio con il loro pasto. O passano da Chipotle, che ha registrato un aumento delle vendite del 11% nell'ultimo trimestre per i negozi aperti da almeno un anno.

L'industria del viaggio sta anche vedendo una domanda più morbida, ma si sta ammorbidendo rispetto all'enorme aumento che ha avuto nei mesi successivi al sollevamento delle restrizioni Covid. In quei giorni, gli americani erano a corto di risparmi e stavano recuperando un anno di avventure mancate.

Oggi, i risparmi dell'era pandemica sono quasi esauriti, così come il desiderio di uscire di casa a qualsiasi costo.

Questo spiega in parte la cupezza nell'industria del viaggio.

Il problema dei parchi di Disney

Le azioni di Airbnb sono crollate di più del 13% mercoledì dopo aver riferito i risultati del secondo trimestre che hanno deluso le aspettative e hanno previsto ulteriori sofferenze.

Sì, stiamo prenotando meno Airbnb. E questo potrebbe riflettere un vero e proprio ritiro dei clienti, soprattutto tra i viaggiatori a basso reddito che potrebbero optare per restare a casa. Allo stesso tempo, i viaggiatori che ricordano un tempo in cui gli Airbnb erano sempre più economici degli hotel sono stati scoraggiati dalle commissioni di pulizia e servizio del sito di affitti.

Le catene alberghiere non stanno vedendo la stessa cupezza.

"Mentre ci aspettiamo che i tassi di crescita anno su anno si moderino, siamo significativamente sopra i livelli pre-pandemici e non vediamo segni di consumatori che riducono i loro viaggi per hobby", ha detto il CEO di Hyatt, Mark Hoplamazian, agli investitori in una telefonata per i risultati questa settimana.

Il secondo trimestre di Marriott ha superato le aspettative e il suo CEO ha detto che si aspetta una forte domanda.

Disney ha sorpreso gli investitori quando ha rivelato una debolezza inaspettata nel suo business dei parchi a tema - un driver di entrate principale per l'azienda - citando "una moderazione della domanda dei consumatori".

"Il consumatore a basso reddito sta sentendo un po' di stress. Il consumatore ad alto reddito viaggia all'estero", ha detto il direttore finanziario di Disney, Hugh Johnston, in una telefonata per i risultati.

I visitatori e gli agenti di viaggio dicono che il posto che si definisce "il luogo più felice della Terra" è diventato più difficile da navigare che mai a causa del numero vertiginoso di pacchetti offerti.

"Servirebbe un dottorato per pianificare una vacanza a Disney World ormai - l'hanno reso così, così complicato", ha detto Pete Werner, che gestisce Dreams Unlimited Travel, lo scorso anno.

I problemi dei parchi di Disney non sono nuovi. Per anni, i fan si sono lamentati dei prezzi esorbitanti per l'ingresso e per essere "pizzicati e spremuti" sul cibo e sulle bevande (e innumerevoli altri benefit) una volta entrati nel parco. Ma non è solo il prezzo che ha scoraggiato le persone da Disney - è l'esperienza.

"La magia è sparita", ha commentato di recente un lettore di CNN. "Hanno monetizzato ogni esperienza, e tutti girano ansiosamente guardando i loro telefoni per programmare ogni avventura ... Siamo finiti per questi motivi, non perché non viaggiamo o non possiamo permettercelo".

Secondo Bloomberg, tutti gli extra hanno portato il costo per una tipica vacanza di una settimana per una famiglia di quattro persone a 25.000 dollari, o addirittura 40.000 dollari per un'esperienza di fascia alta.

A quei prezzi, puoi portare i bambini... quasi ovunque.

Un portavoce di Disney ha rifiutato di commentare oltre la telefonata dei risultati.

In sostanza: quando i CEO si lamentano dei clienti che si ritirano, fate attenzione al messaggero. Gli executive non vorrebbero ammettere pubblicamente che i loro clienti semplicemente non apprezzano più i loro prodotti, che sono diventati più costosi senza quasi alcun valore aggiunto negli ultimi anni. Certamente non vorrebbero dire agli azionisti che il motivo per cui la domanda è morbida è che anche la versione di base di ciò che vendono sembra non valere il loro tempo.

I leader aziendali potrebbero vedere questo come un periodo difficile per i loro affari, mentre i consumatori spostano le loro spese verso gli stabilimenti che offrono un migliore rapporto qualità-prezzo. Despite the customer pullback, the US economy remains strong, with 6 million more Americans employed and wages outpacing inflation.

Leggi anche: