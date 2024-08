- I clienti dell'hotel devono lasciare dopo un incendio nel ristorante.

A trattoria a Bernkastel-Kues è divampato un incendio durante le prime ore della sera di sabato. A causa dei densi fumi, 29 ospiti di un edificio adiacente sono stati costretti a evacuare, secondo le autorità. Per fortuna, non ci sono state vittime. Il ristorante aveva chiuso prima che l'incendio si sviluppasse. Le cause dell'incendio e l'entità dei danni rimangono ancora sconosciute.

L'incendio improvviso ha causato panico tra il personale del ristorante, che ha cercato disperatamente di spegnere le fiamme. Il calore intenso dell'incendio ha danneggiato diversi edifici vicini.

