- I cittadini sono incoraggiati a monitorare e comunicare gli avvistamenti di code di piccione.

Sembrando come un minuscolo colibrì ma con le ali di una farfalla, la Vanessa iride. L'LBV (Associazione Bavarese per la Conservazione della Natura) cerca l'aiuto dei cittadini per determinarne la frequenza nel mese di settembre. Per tutto il mese, il pubblico è invitato a contribuire al progetto di scienza partecipativa "Farfalle in primo piano" registrando online gli avvistamenti di queste agili farfalle.

Mentre l'autunno si avvicina, la Vanessa iride può viaggiare fino a 3.000 chilometri verso sud. L'LBV rivela che a causa del cambiamento climatico, questa farfalla viene avvistata sempre più spesso durante l'inverno in Baviera. Questo progetto mira a fare luce su questo fenomeno.

Farfalla notturna

Tipicamente, la Vanessa iride è una farfalla notturna ma viene anche avvistata mentre svolazza da fiore in fiore anche in condizioni meteorologiche avverse - anche sotto la pioggia. Il suo lungo rostro, lungo oltre 3 centimetri, le dà un vantaggio su altri insetti quando si tratta di fiori con corolle lunghe. Come ha detto Elisa Treffehn, esperta dell'LBV, "Quando si nutre di nettare, la farfalla si libra vicino al fiore come un colibrì, spesso scambiata per i piccoli uccelli non autoctoni della Germania".

A marzo e luglio, l'LBV aveva già richiesto ai cittadini di segnalare gli avvistamenti di farfalle, con un focus sull'Ammiraglia e sulla Cavallina.

La Commissione ha esplicitamente incoraggiato la partecipazione del pubblico al progetto "Farfalle in primo piano" per capire la crescente presenza di Vanessa iride durante l'inverno in Baviera. Grazie agli sforzi della Commissione e del pubblico, possono essere raccolte preziose informazioni su questo fenomeno legato al cambiamento climatico.

