I circoli di investimento sono preoccupati per i dati finanziari di Nvidia.

Dopo un periodo di crescita del mercato dell'IA, gli investitori americani sono preoccupati per un possibile crollo del mercato. L'aspettativa per i risultati trimestrali di Nvidia è estremamente alta, creando tensione tra gli investitori di Wall Street. L'indice Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,4%, chiudendo a 41.091 punti. Anche l'S&P 500 e l'indice tecnologico Nasdaq sono diminuiti. "Gli investitori sono un po' nervosi riguardo a ciò che Nvidia rivelerà", ha dichiarato Sam Stovall, chief strategist di CFRA Research. "Con le aspettative così alte, la domanda è: quanto meglio può andare?"

I risultati trimestrali di Nvidia potrebbero influire significativamente non solo sul suo stesso titolo, ma anche sul settore tecnologico e sul mercato più ampio. I rally di Nvidia hanno inizialmente spinto le azioni tecnologiche all'inizio dell'anno, ma l'aumento dei costi dell'IA durante l'ultimo periodo di reporting ha reso gli investitori guardinghi.

Preoccupazioni per i prezzi delle materie prime

Contemporaneamente, le preoccupazioni per l'economia hanno influito sui prezzi delle materie prime. Anche se le tensioni nel Medio Oriente si sono un po' allentate, le preoccupazioni degli investitori sulla domanda persistono. Il Brent, benchmark del Mare del Nord, è diminuito dello 0,9% a $78,80 al barile. Il greggio statunitense West Texas Intermediate è sceso dello 0,8% a $74,72 al barile. Le scorte di greggio statunitense sono diminuite di 846.000 barili a 425,2 milioni di barili, secondo i dati del governo. Gli analisti avevano previsto una diminuzione di 2,3 milioni di barili. "È sorprendente vedere il consumo di petrolio così basso quando l'attività delle raffinerie è ai massimi degli ultimi sei settimane", ha commentato Matt Smith, analista capo del petrolio presso la società di dati Kpler. Le preoccupazioni per il rallentamento economico in Cina hanno influito negativamente sui prezzi. "La domanda cinese rimane debole", ha dichiarato l'analista di Barclays Amarpreet Singh. "Non ci sono ancora segni convincenti della ripresa attesa nel secondo semestre".

Berkshire Hathaway supera la barriera del $1 trilione

Tra i titoli individuali, le azioni di Berkshire Hathaway hanno attirato l'attenzione. Due giorni prima del 94° compleanno di Warren Buffett, il valore della società ha superato la soglia di $1 trilione. Le azioni di Nordstrom sono aumentate di quasi il 4% grazie alla crescita delle entrate del 3,4% nell'ultimo trimestre, nonostante l'instabilità del settore. Tuttavia, il provider di server statunitense Super Micro Computer ha incontrato notevoli difficoltà. Le sue azioni sono precipitate del 24,7% a un minimo di sette mesi di circa $421 dopo il rinvio del suo rapporto annuale. Le accuse dello short-seller Hindenburg avevano già fatto precipitare il titolo martedì. Le azioni di Bath & Body Works sono diminuite del 6,8% dopo un avvertimento sulle

