Eintracht Frankfurt Sigla l'Arrivi di Arthur Theate Una Settimana Prima dell'Esordio in Bundesliga

Mancano meno di una settimana all'inizio della stagione di Bundesliga e l'Eintracht Frankfurt ha concluso l'affare per il difensore centrale Arthur Theate. Purtroppo, il concorrente belga dell'Europeo non potrà aiutare gli Hessiani nella loro partita di apertura della DFB-Pokal contro l'Eintracht Braunschweig questo lunedì (ore 20:45/ARD e Sky).

Theate si trasferisce all'Eintracht Frankfurt dal club francese della Ligue 1 Stade Rennes. Secondo la squadra tedesca, Theate inizierà in prestito fino alla fine della stagione corrente, con un'opzione per l'acquisto. Dovrebbe sostituire l'ecuadoriano Willian Pacho, che è passato al Paris Saint-Germain per circa 40 milioni di euro la scorsa settimana.

"Con 24 anni, è già qualcuno che ama assumere ruoli di leadership", ha commentato l'allenatore Dino Toppmoeller. "È un giocatore che beneficerà significativamente della nostra squadra". Tuttavia, non sarà presente nella rosa contro il Braunschweig.

"Abbiamo tenuto d'occhio Arthur Theate per un po' di tempo. Lo scorso anno non è stato fattibile dal punto di vista finanziario per eseguire questo trasferimento", ha spiegato il direttore sportivo Markus Kroesche. Il valore di mercato stimato del giocatore mancino è di circa 20 milioni di euro. Ha giocato 82 partite in due stagioni in Francia, segnando 8 gol.

La partita contro il fanalino di coda della seconda divisione Braunschweig servirà come indicatore di quanto siano progrediti i professionisti dell'Eintracht Frankfurt prima del loro esordio in Bundesliga contro il Borussia Dortmund il prossimo sabato. "Abbiamo una rosa completa a disposizione. Abbiamo avuto una fantastica preparazione", ha detto Toppmoeller. "Sento un'energia forte tra la squadra, i ragazzi sono ansiosi di giocare".

Saarbrücken come Racconto di Avvertimento per Braunschweig

Nel 2018, l'ex campione della coppa e finalista del 2023 è stato sconfitto dal 1. FC Saarbrücken negli ottavi di finale. Toppmoeller vuole evitare qualsiasi rischio inutile contro il Braunschweig e, come in altri club, pianifica di sostituire il secondo portiere. Kevin Trapp, il nuovo capitano, guiderà la squadra. Toppmoeller ha nominato Trapp come leader della squadra. "Trappo è stato fondamentale per la crescita del club", ha detto Toppmoeller. È un leader e il volto stesso del club.

Trapp indossa la fascia di capitano: "È un onore guidare l'Eintracht Frankfurt come capitano e seguire le orme di Sebastian Rode e David Abraham, che hanno tenuto questa posizione in modo esemplare per anni", ha detto Trapp. I suoi vice sono Robin Koch e Mario Götze. Il calciatore della nazionale Koch servirà anche come punto di contatto dell'arbitro. La nuova regola del brontolio richiede un calciatore in campo. Toppmoeller non ha potuto fare a meno di prendere in giro Götze: "Mario sarebbe il candidato perfetto per quello", ha scherzato sull'ex vincitore della Coppa del Mondo, che ha spesso accumulato cartellini gialli per le lamentele.

