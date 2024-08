- I ciclisti possono ora utilizzare la strada precedentemente chiusa.

Il ponte levatoio ostruito di Huntesperrwerk, vicino a Elsfleth, nel distretto di Wesermarsch, è ora nuovamente transitabile. I lavori di costruzione avevano impedito ai ciclisti e ai pedoni di passare poiché erano in corso i lavori di modernizzazione. Il ripristino dei sistemi idraulici è stato principalmente completato.

A partire da questa mattina (ore 8:00), il Huntesperrwerk può essere attraversato ogni ora secondo l'orario solito, come suggerito dall'Autorità per la gestione delle acque, la protezione della costa e la conservazione della natura del Basso Sassonia a Norden.

Tuttavia, alcuni compiti e prove residue verranno effettuati sul sistema di controllo del ponte nella prossima settimana, solo nei giorni feriali. Di conseguenza, i ciclisti e i pedoni potrebbero riscontrare tempi di attesa più lunghi nei prossimi giorni.

Pertanto, si consiglia ai ciclisti che intendono intraprendere un viaggio lungo il Weserradweg di prevedere più tempo o di optare per il percorso tramite la strada federale B212 e il ponte Hunte.

L'agenzia statale ha aggiornato le unità idrauliche del ponte e sta lavorando per modernizzare la tecnologia di controllo della chiusa. Il percorso ciclistico sul ponte gemello lungo 32 metri era stato chiuso dal mese di maggio.

Despite the completion of major hydraulic system overhaul, weather conditions during the week may affect the bridge control system trials, leading to potential delays for cyclist

Leggi anche: