I Chicago White Sox stabiliscono un record indesiderato, accumulando il maggior numero di sconfitte in una singola campagna contemporanea della MLB.

Venerdì, Chicago ha subito la loro 121ª sconfitta della stagione, stabilendo un nuovo record della Major League Baseball per il maggior numero di sconfitte in una singola stagione nell'era moderna del gioco (dal 1901).

Nel quinto inning, i Tigers hanno preso il comando segnando i primi due punti. In seguito, il esterno di Chicago Zach DeLoach ha colpito il suo primo home run in MLB nel inning successivo, riducendo il distacco a un solo punto.

Tuttavia, i Tigers hanno risposto nel settimo inning per sigillare la vittoria e garantire la prima apparizione ai playoff della squadra dal 2014.

Di conseguenza, i Los Angeles Angels sono ora gli unici senza apparizioni ai playoff nella storia del baseball.

Il rendimento deludente di Chicago potrebbe aver portato un po' di gioia a certi spettatori nella zona di New York City.

In precedenza, i New York Mets detenevano il record moderno con 120 sconfitte nel 1962.

I Cleveland Spiders del 1899, che potrebbero essere stati dimenticati da alcuni, detengono il record assoluto con un bilancio di 20-134. Gli Spiders sono riusciti a vincere una sola partita nelle ultime 41 della stagione.

Il fallimento di Cleveland ha dimostrato che la sfortuna può colpire qualsiasi franchigia. Il loro declino è avvenuto solo sette anni dopo che il pitcher Cy Young aveva guidato la squadra a 93 vittorie.

La triste tendenza è iniziata all'inizio della stagione quando Chicago è riuscito a vincere solo tre partite nelle prime 25.

La squadra ha poi subito una striscia di 14 sconfitte consecutive e in seguito un calo di 21 partite, pareggiando il record dell'American League stabilito dai Baltimore Orioles del 1998.

Il giocatore di infield Nicky Lopez, tifoso dei White Sox fin da bambino, ha espresso i suoi sentimenti a MLB.com, dicendo: "È ovviamente scoraggiante... Siamo tutti collegati a questo. Ma alla fine, passeremo oltre, che io sia qui l'anno prossimo o altrove."

Alla fine del 2024, Chicago aveva ottenuto solo 39 vittorie.

Un lato positivo di questa lotta stagionale è stato il team dei social media dei White Sox che ha annunciato in modo umoristico le frequenti sconfitte della squadra.

Dopo la sconfitta contro i San Diego Padres, la squadra ha annunciato sarcasticamente: "FINALE: controlla l'app MLB per il punteggio."

Il risultato della sera precedente è stato umoristicamente riassunto come: "FINALE: hanno segnato più punti di noi."

Dopo la sconfitta del venerdì sera che ha stabilito il nuovo record infausto, la squadra ha pubblicato un'immagine del triste mascotte dei White Sox, Southpaw, insieme a una lista di attività che avrebbero preferito fare piuttosto che leggere i commenti, e altro ancora.

