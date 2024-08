- I cereali bavaresi sono importati

La raccolta del frumento è stata quasi completata per la maggior parte dei coltivatori nello Stato Libero. "Nelle ultime settimane, la raccolta del frumento è stata purtroppo interrotta più volte dalla pioggia", ha dichiarato Anton Huber, esperto di produzione vegetale dell'Associazione dei Contadini della Baviera (BBV). Questa settimana, i giorni caldi dovrebbero essere utilizzati per raccogliere le scorte residue.

Un'indagine della BBV ha rilevato un rendimento medio di 7,2 tonnellate per ettaro per il frumento invernale. Tuttavia, ci sono grandi fluttuazioni. Il contenuto proteico del grano è a volte molto basso, con le difficili condizioni meteorologiche e gli effetti dell'ordinanza sui fertilizzanti che giocano un ruolo, ha detto Huber.

Il frumento è il cereale più importante sui campi della Baviera e viene coltivato su 456.396 ettari, secondo il rapporto sulla produzione vegetale dell'Agenzia Statale per l'Agricoltura (LfL). Tuttavia, la superficie coltivata è diminuita rispetto all'anno precedente, quando il frumento veniva coltivato su 498.000 ettari.

Per l'orzo invernale, l'associazione dei contadini ha calcolato un rendimento medio di 6,4 tonnellate per ettaro - ancora una volta con grandi fluttuazioni. Si tratta di un significativo calo rispetto al valore dell'anno precedente di oltre 7,1 tonnellate.

L'orzo invernale viene principalmente utilizzato come mangime per animali e viene coltivato su circa 221.000 ettari - un aumento della superficie coltivata rispetto ai 213.880 ettari dell'anno precedente.

La superficie coltivata per l'avena è rimasta quasi invariata a 25.703 ettari. Secondo la LfL, circa la metà di questa superficie viene coltivata organicamente.

Il mais per gli animali e le piantagioni di biogas

La situazione del mais è stata valutata dall'esperto della BBV Huber come "in gran parte buona", "anche se la pioggia intensa e le difficili condizioni del terreno costeranno il rendimento". Attualmente, il mais viene coltivato su 399.008 ettari, che verranno presto immagazzinati in silos e utilizzati come mangime per animali o per le piantagioni di biogas. Circa 110.000 ettari sono utilizzati per il mais da grano, che viene raccolto. La superficie coltivata per il mais è diminuita leggermente del 3,2% rispetto all'anno precedente, secondo i dati del rapporto sulla produzione vegetale.

Mentre i rendimenti degli anni precedenti hanno sofferto per lunghi periodi di siccità e piogge insufficienti, quest'anno la pioggia intensa ha causato problemi a molti coltivatori, soprattutto nelle zone allagate, dove si sono verificate a volte fallimenti completi.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le fluttuazioni dei rendimenti di frumento e orzo in Baviera, citando l'impatto delle condizioni meteorologiche e dell'ordinanza sui fertilizzanti. I coltivatori della Baviera, uno stato membro dell'Unione Europea, sono attesi per esportare una consistente quantità del loro frumento raccolto verso altri paesi dell'UE per contribuire a soddisfare la loro domanda.

