I Celtics rimontano il quarto quarto e stordiscono i Warriors in gara 1 delle finali NBA

I Boston Celtics hanno conservato il meglio per l'ultima volta, mettendo a segno un'enorme rimonta nel quarto quarto per sbaragliare i Golden State Warriors 120-108 in Gara 1 delle Finali NBA.

Dopo una partita combattuta, alla fine Boston ha vinto con un margine confortevole, grazie a una serie di 17-0 nel quarto quarto per passare in vantaggio al Chase Center di San Francisco.

Secondo ESPN, si è trattato del secondo miglior punteggio nell'ultimo quarto di una partita delle Finals nelle ultime 50 stagioni.

Al Horford ha guidato i Celtics con 26 punti, mentre Jaylen Brown ha realizzato 24 punti, sette rimbalzi e cinque assist e Jayson Tatum ha realizzato una doppia-doppia da 12 punti e 13 assist. Derrick White ha aggiunto 21 punti dalla panchina.

L'allenatore dei Warriors, Steve Kerr, ha detto che i suoi giocatori erano "giù di corda", ma ha voluto dare credito a Boston.

Kerr ha dichiarato ai media: "Si vuole andare a vincere la prima".

"Abbiamo avuto tutte le opportunità, con 12 punti di vantaggio nel quarto. I ragazzi sono dispiaciuti, come è normale che sia. Ma è una serie di sette partite per un motivo. Credo che si debba dare credito a Boston. Sono arrivati e si sono guadagnati la vittoria. Hanno giocato un ottimo quarto quarto. Arriveremo in campo, guarderemo il filmato e vedremo dove possiamo migliorare, e poi si tratta di una partita".

Tutto è iniziato bene per i Warriors.

Il talismano della squadra, Steph Curry, è esploso con 21 punti nel primo quarto, stabilendo il nuovo record di tre punti realizzati in un singolo quarto delle Finali NBA.

Grazie al tiro di Curry - che ha chiuso la partita con un massimo di 34 punti - Golden State era in vantaggio per 87-72 a 2:10 dalla fine del terzo quarto.

Ma poi, grazie a una difesa solida e a un attacco resistente, i Celtics sono tornati a galla.

Boston ha chiuso la partita con un 48-18 - compreso il 17-0 del quarto quarto - per stendere i Warriors sul campo di casa e prendere un vantaggio potenzialmente vitale di 1-0 nella serie best-of-seven.

Anche se la sconfitta sarà uno shock per Golden State, la storia insegna che non capita spesso che una sconfitta si trasformi in qualcosa di peggiore: i Warriors hanno già perso due volte la prima partita di una serie di playoff e in entrambe le occasioni hanno vinto la seconda.

Nonostante la natura scioccante del risultato, il tre volte campione NBA Draymond Green ha sottolineato la calma.

"Va bene", ha detto Green ai giornalisti. Hai la possibilità di fare qualcos'altro, di farlo in un modo diverso, di accettare la sfida".

"Abbiamo sempre accettato le sfide. Non è diverso. Accetteremo anche questa. Quindi no, non è affatto un colpo alla fiducia, nemmeno un po'. Non c'è nulla di cui farsi prendere dal panico".

La seconda partita delle finali NBA si terrà domenica al Chase Center.

Fonte: edition.cnn.com