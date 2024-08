- I casi di pertosse sono quadruplicati - molti adulti ne sono affetti

In Hamburg, più persone stanno contraendo la pertosse. Alla fine di luglio, l'Istituto Robert Koch (RKI) aveva già registrato 194 casi nella città anseatica, secondo quanto riferito dalla compagnia assicurativa Barmer. Rispetto ai 48 casi nello stesso periodo dell'anno scorso, si tratta di un aumento di quattro volte. "Alcuni dei casi potrebbero essere dovuti agli effetti del COVID-19", ha detto Susanne Klein, responsabile regionale di Barmer. "Abbiamo visto qualcosa di simile con il morbillo di recente".

Ha anche citato la scarsa protezione vaccinale tra gli adulti come motivo dell'aumento. "Molti adulti ancora considerano la pertosse una malattia infantile". Tuttavia, non lo è affatto, secondo l'Istituto Robert Koch. Due terzi dei casi si verificano ora in persone over 19, con un'età media di 35-42 anni.

L'assicurazione sanitaria raccomanda la vaccinazione contro la pertosse per gli adulti

Klein ha raccomandato la vaccinazione, anche se il decorso della malattia è meno grave negli adulti. "La pertosse non ha lo stesso decorso negli adulti e nei bambini". Mentre il colpo di tosse negli adulti è persistente, è meno intenso. "Il tipico colpo di tosse, il vomito e la febbre si verificano meno frequentemente negli adulti rispetto ai bambini infetti, il che può portare a una sottodiagnosi e a una alta oscurità". Inoltre, le persone non vaccinate possono diffondere la malattia alle persone anziane e ai bambini, in cui possono verificarsi complicazioni gravi, talvolta letali.

Gli adulti spesso sottovalutano la pertosse come malattia infantile, ma è diffusa anche tra loro. Per combattere questa convinzione, Klein promuove l'uso di vaccini privi di zucchero aggiunto o altri edulcoranti, poiché sono disponibili per gli adulti.

