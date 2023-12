I casi di malaria negli Stati Uniti, in Florida e in Texas, sono motivo di preoccupazione? Il nostro analista medico esprime il suo parere

La malaria è una malattia trasmessa dalle zanzare che provoca ogni anno circa 241 milioni di infezioni in tutto il mondo, con il 95% dei casi in Africa, nella cosiddetta Regione Africana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La malattia è relativamente rara negli Stati Uniti e molti lettori hanno delle domande.

Che cos'è la malaria e quali sono i suoi sintomi? Può essere diffusa attraverso contatti casuali? Come viene diagnosticata e trattata? Esistono vaccini o altri modi per prevenire la malaria? Perché ora ci sono casi negli Stati Uniti? E quanto ci si deve preoccupare di poter contrarre la malattia?

Per rispondere a queste domande, ho parlato con la dottoressa Leana Wen, analista medico della CNN. Leana Wen è un medico d'urgenza e professore di politica e gestione sanitaria presso la George Washington University Milken Institute School of Public Health. In precedenza è stata commissario sanitario di Baltimora.

CNN:Cos'è la malaria e quali sono i suoi sintomi?

Dott.ssaLeana Wen: La malaria è una malattia grave e potenzialmente letale, causata da un parassita diffuso dalla zanzara Anopheles. Esistono cinque tipi principali di parassiti della malaria che fanno parte di una famiglia nota come Plasmodiidae. IlPlasmodium falciparum èil tipo più associato a infezioni gravi e fatali, e contribuisce a una mortalità sostanziale nell'Africa subsahariana e in alcune parti dell'Asia meridionale.

Il Plasmodium vivax è il tipo che è stato rilevato nei casi acquisiti localmente negli Stati Uniti e, sebbene tenda a causare una malattia meno grave rispetto al P. falciparum, rappresenta comunque un'emergenza medica e deve essere trattato tempestivamente. Il Plasmodium vivax può anche rimanere nel fegato e causare una malattia recidivante, il che è un altro motivo per una diagnosi e un trattamento tempestivi.

I sintomi della malaria vanno da lievi a estremamente gravi. Comprendono febbre alta, mal di testa pulsante, brividi, dolori muscolari, affaticamento, nausea, vomito e diarrea. Alcuni individui possono diventare anemici e itterici, con ingiallimento della pelle e degli occhi, a causa della distruzione dei globuli rossi. Se non trattata, la malaria può portare a convulsioni, insufficienza renale, coma e morte.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2021 sono morte di malaria circa 619.0000 persone in tutto il mondo. La maggior parte dei decessi si verifica nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Tra le altre persone a maggior rischio di esiti gravi vi sono i soggetti in gravidanza e quelli affetti da HIV e AIDS.

CNN: La malaria può essere diffusa attraverso i contatti casuali?

Wen: No. Pur essendo una malattia infettiva, la malaria non si diffonde da persona a persona. Si tratta di una malattia trasmessa da vettori, il che significa che si diffonde attraverso un altro organismo, in questo caso la zanzara Anopheles. Questa zanzara deve pungere una persona infetta da malaria e poi pungere un'altra persona per diffondere l'infezione. Non si può contrarre la malaria respirando la stessa aria o condividendo utensili con qualcuno che ha la malattia. La malaria non si trasmette per via sessuale. Tuttavia, la malaria può essere diffusa attraverso la trasfusione di sangue e la condivisione di aghi con una persona infetta.

CNN: Come viene diagnosticata e trattata la malaria?

Wen: La malaria viene diagnosticata attraverso un esame del sangue che cerca la presenza del Plasmodiumparasite al microscopio. Una diagnosi tempestiva è importante perché consente di iniziare il trattamento, che è fondamentale per prevenire la progressione verso la malattia grave. Inoltre, se la malaria viene diagnosticata in aree che di solito non hanno una trasmissione locale, i funzionari della sanità pubblica possono rintracciare l'origine della malaria e prendere provvedimenti per limitarne l'ulteriore diffusione.

Esistono diversi farmaci per il trattamento della malaria. Secondo le linee guida del CDC, i farmaci sono adattati al tipo di Plasmodium rilevato, al luogo in cui la persona è stata infettata e ad eventuali caratteristiche specifiche. Ad esempio, possono esserci trattamenti diversi per i bambini o per i pazienti in gravidanza. La malaria grave tende a essere trattata con un farmaco iniettabile, mentre le forme meno gravi possono essere trattate con una pillola orale. Questi antimalarici sono molto efficaci e devono essere somministrati il prima possibile. Questo è uno dei motivi per cui il CDC ha lanciato l'allarme, in modo che i medici possano stare attenti a possibili casi di malaria e gli ospedali possano essere sicuri di avere a disposizione modalità diagnostiche e di trattamento.

CNN: Sono disponibili vaccini?

Wen: Nel 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a raccomandare l'uso diffuso del primo e unico vaccino contro la malaria nell'Africa sub-sahariana e in alcune altre parti del mondo dove i livelli di trasmissione della malaria sono moderati o elevati. Secondo l'OMS, questo vaccino, noto come RTS,S/AS01 o Mosquirix, è in grado di ridurre la malaria grave e mortale di circa il 30%.

CNN: Quali sono i modi per prevenire la malaria?

Wen: Ai viaggiatori che si recano in aree con malaria endemica viene generalmente raccomandato di assumere farmaci profilattici, o preventivi, durante il viaggio. Alcuni farmaci possono essere iniziati prima dell'inizio del viaggio, mentre altri possono essere assunti subito prima del viaggio e continuati per tutta la durata. Questi farmaci includono clorochina, doxiciclina, atovaquone/proguaunil (Malarone) e meflochina. Si noti che il vaccino non è generalmente raccomandato per i viaggiatori in questo momento.

Oltre a quella che i professionisti della salute chiamano chemioprofilassi, ovvero la prevenzione attraverso i farmaci, le persone dovrebbero anche cercare di prevenire le punture di zanzara utilizzando repellenti per insetti contenenti DEET, indossando maniche e pantaloni lunghi, utilizzando zanzariere e altre misure. Il CDC fornisce ottimi consigli per controllare le zanzare intorno a voi, ad esempio rimuovendo l'acqua stagnante che potrebbe favorire la riproduzione delle larve di zanzara. Queste misure non solo riducono il rischio di malaria, ma anche quello di altre malattie trasmesse dalle zanzare.

CNN: Perché ora ci sono casi di malaria negli Stati Uniti?

Wen: Questa situazione in realtà non è nuova. Un tempo la malaria era endemica nelle zone più calde degli Stati Uniti. La malattia è stata eliminata con successo da un'agenzia federale che da allora è diventata il CDC. I metodi utilizzati allora comprendono il miglioramento delle condizioni igieniche, l'uso diffuso di insetticidi e trattamenti medici che hanno interrotto la trasmissione.

Mentre gli Stati Uniti curano i viaggiatori infettati dalla malaria in altre parti del mondo, dal 2003 non si sono più verificati casi di malaria trasmessa localmente. È certamente preoccupante che questa recidiva si verifichi ora, e minaccia i progressi compiuti decenni fa. Le ragioni dei nuovi casi potrebbero essere l'aumento dei viaggi che portano più casi di malaria e le temperature più calde che favoriscono una maggiore attività delle zanzare Anopheles. In ogni caso, i medici devono stare attenti a possibili casi di malaria, anche nei pazienti che non hanno una storia di viaggi in aree endemiche per la malaria.

CNN: Quanto dovrebbero essere preoccupate le persone che potrebbero contrarre la malaria?

Wen: Per le persone che vivono negli Stati Uniti e che non viaggiano in aree endemiche per la malaria, la possibilità di contrarre la malaria è estremamente bassa. Al momento, in Florida e in Texas si sono verificati cinque casi in totale di malaria trasmessa localmente. Questo è sufficiente perché i funzionari della sanità pubblica e i medici stiano in guardia, ma il pubblico non deve preoccuparsi. Le persone non dovrebbero cercare di ottenere il vaccino o prendere farmaci per cercare di prevenire la malaria.

Naturalmente, tutti dovrebbero lavorare per ridurre la popolazione di zanzare intorno a loro e prevenire le punture di zanzara quando possibile. Se le persone viaggiano in parti del mondo dove la trasmissione locale della malaria è comune, devono adottare misure preventive adeguate, compresi eventualmente farmaci preventivi, e stare attenti ai sintomi al loro ritorno. Chi vive in climi caldi e ha febbre inspiegabile dovrebbe contattare il proprio medico.

