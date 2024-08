I carri armati ucraini sono a Kurk, a 10 chilometri dietro il confine russo.

Le truppe ucraine hanno apparentemente avanzato fino a dieci chilometri nella regione russa di Kursk, secondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). Immagini di veicoli corazzati dietro il confine hanno confermato questo. Si dice che le forze ucraine abbiano superato almeno due linee di difesa russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, gli ucraini hanno catturato 45 chilometri quadrati nella zona di Kursk dal'inizio dell'operazione l'6 agosto, secondo l'ISW. Le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione ieri.

02:30 L'Ucraina aumenta la soglia per la detenzione nei casi di furto minoreIl presidente Selenskyj ha firmato una nuova legge che riclassifica il furto minore come un'illegalità amministrativa invece che penale. La nuova legge fissa la soglia a circa 67 euro, rispetto ai precedenti 6,7 euro. Questo cambiamento è dovuto alla legge marziale attualmente in vigore dal momento dell'invasione russa, che comporta una pena detentiva massima di otto anni per saccheggio e furto. Un esempio dato nella legge è un furto di pannolini in un supermercato nella città ucraina occidentale di Rivne nel gennaio 2023, valutato circa 8 euro. Il ladro in questo caso ha ricevuto una condanna detentiva di oltre tre anni, ma non sarebbe stato incarcerato secondo la nuova legge.

00:27 Klingbeil: Il dispiegamento di missili a lungo raggio USA in Germania è appropriatoIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha difeso i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania, affermando che è "giusto perché ci aiuta a difenderci se la Russia ci attaccasse". Lo considera parte di una strategia di deterrenza credibile. La Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato alla conferenza della NATO di luglio che gli Stati Uniti avrebbero stazionato sistemi d'arma in Germania dal 2026, tra cui missili Tomahawk, razzi SM-6 e nuove armi ipersoniche. Alcuni membri dell'SPD hanno criticato questa decisione, con il capo del gruppo parlamentare Rolf Mützenich che ha avvertito del rischio di escalation militare.

22:38 L'attivista per i diritti umani Orlov lotta per i prigionieri russiOleg Orlov, attivista per i diritti umani di Mosca rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, intende continuare il suo lavoro per promuovere i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha detto il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. Memorial, l'organizzazione che ha co-fondato e che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, promuove i prigionieri politici in Russia. Orlov stima che almeno 800 prigionieri politici sono ancora detenuti in Russia. Sebbene trovi il suo nuovo ruolo in esilio in Germania sfidante, teme la persecuzione se tornasse in Russia. Orlov spera di utilizzare l'esilio per promuovere il rilascio di più prigionieri politici, compresi otto che sono gravemente malati. Memorial continua a lavorare sia in Russia che all'estero nonostante la repressione.

21:30 Non ancora morto? Conosciuto propagandista russo feritoIl noto propagandista russo Yevgeny Poddubny è stato ferito nella regione di Kursk. Il canale televisivo statale VGTRK ha riferito su Telegram che Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino nella regione di Kursk e portato in ospedale. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito la morte di Poddubny. Yevgeny Poddubny è uno dei più famosi "guerre corrispondenti" della Russia, con circa 734.000 follower su Telegram. Le informazioni preliminari suggeriscono che stava filmando un servizio sulle combattimenti nella regione di Kursk oggi.

20:41 Emergenza dichiarata nella regione di KurskÈ stata dichiarata l'emergenza nella regione russa di Kursk a causa di un'offensiva terrestre ucraina, ha annunciato il governatore della regione Alexei Smirnov su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudja mercoledì.

20:14 Combattimenti nelle vicinanze: La Russia rafforza la protezione della centrale nucleare di KurskA causa dell'avanzata ucraina nella regione russa di confine di Kursk, la Guardia Nazionale russa ha rafforzato la protezione della centrale nucleare di Kursk. Sono state anche dispiegate forze aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, ha detto l'agenzia. Questo viene fatto in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, che ha quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a circa 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, le truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudja. Ci sono segnalazioni non confermate che hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella regione di Kursk: Il prezzo del gas naturale europeo raggiunge il massimo annualeIl prezzo del gas naturale europeo è salito al suo livello più alto dell'anno. Il contratto di riferimento TTF per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. I combattimenti si stanno svolgendo apparentemente vicino a Sudja, un importante punto di iniezione di gas per l'Europa. Questo gas entra in Europa occidentale attraverso i gasdotti ucraini. Al momento, Gazprom riferisce forniture di gas normali, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg.

19:08 Ucraina Evacua Zone di Confine con la Regione Russa di KurskIn seguito ai pesanti combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori insediamenti nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, ha dichiarato il governatore militare di Sumy, Vladimir Artjuch, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, tra cui più di 400 bambini e adolescenti, devono essere portate in salvo dalla zona di confine. Il giorno prima, le truppe ucraine avevano lanciato un'offensiva attraverso il confine ucraino-russo verso la città di Sudja nella regione di Kursk, avanzando di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha parlato di circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con mezzi pesanti. Kiev non ha ancora commentato gli eventi. A causa del regolare bombardamento russo delle zone di confine, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da una zona larga 10 chilometri lungo il confine in maggio.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'escalation del conflitto nella regione di Kursk e ha chiamato alla de-escalation, sottolineando l'importanza del rispetto dei confini internazionali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha richiesto il sostegno dell'UE nell'offrire aiuto umanitario alle popolazioni colpite e nel rafforzare la difesa del confine ucraino.

