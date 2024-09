- I capitano della nazionale tedesca dal 2000: declino, splendore e notevole dignità

Dalla vittoria di Fritz Walter come campione del mondo nel 1954, il ruolo di capitano della nazionale di calcio tedesca è diventato una posizione pubblica significativa. Franz Beckenbauer ha detenuto il titolo 50 volte, guidando la squadra alla vittoria della Coppa del Mondo del 1974. Con l'addio di Ilkay Gündogan dalla squadra della Federazione Tedesca di Calcio (DFB), si cerca un nuovo leader per l'inizio della nuova stagione internazionale.

È probabile che l'allenatore capo Julian Nagelsmann, che preferisce una gerarchia piatta, affiderà la posizione a Joshua Kimmich dopo la riunione della squadra DFB a Herzogenaurach oggi. "Date le mie funzioni di secondo capitano durante gli Europei e ora l'addio di Ilkay, ci sono stati dei riassestamenti", ha dichiarato Kimmich dopo la vittoria per 2-0 del Bayern Monaco contro lo SC Freiburg nella Bundesliga domenica sera. Kimmich, 29 anni, assumerebbe un ruolo importante. Tuttavia, il cambio di leadership in questo secolo non è sempre stato senza intoppi.

Il Riavvio del Doppiomillennio Sotto la Gestione della Squadra DFB

Il regno di Rudi Völler dopo l'uscita anticipata degli Europei 2000 è stato più difficile di quanto molti ricordino oggi. La qualificazione per la Coppa del Mondo è stata snervante. In particolare, il capitano Oliver Bierhoff è stato criticato. Il Golden Boy della vittoria degli Europei 1996 non era più un titolare garantito e stava avvicinandosi alla fine della sua carriera. Mezzo anno prima della Coppa del Mondo del 2002, ha lasciato il suo posto.

"È positivo che abbia posto fine all'attenzione incessante e immeritata sulla sua persona come capitano", ha spiegato Völler. Oliver Kahn ha preso il suo posto. Sotto la guida di Kahn, la squadra DFB ha raggiunto la finale in Asia.

Da Oliver Kahn a Michael Ballack

Jürgen Klinsmann è stato nominato allenatore della nazionale dopo il fallimento degli Europei 2004. Una delle sue prime decisioni è stata quella di sostituire Kahn come capitano. "Preferisco un calciatore che abbia contatti con tutte le unità della squadra e assuma il comando nei momenti difficili", ha spiegato la sua decisione a favore di Michael Ballack.

Kahn è stato progressivamente messo da parte. Poco prima del miracolo estivo, Kahn è stato sostituito anche come numero uno, con Jens Lehmann in porta per la Coppa del Mondo del 2006 in Germania. Kahn ha ingoiato la sua delusione considerevole e ha ricevuto una partita d'addio come capitano contro il Portogallo (3-1) nella finale per il terzo posto - anche se aveva già lasciato il calcio internazionale.

Da Michael Ballack a Philipp Lahm

Il fallo di Boateng nella finale della FA Cup inglese ha incidentalmente influenzato la storia del calcio tedesco. Ferendo Ballack, ha impedito al capitano di partecipare alla Coppa del Mondo del 2010. Lahm è stato inizialmente nominato capitano del torneo dall'allenatore della nazionale Joachim Löw. Come leader di una giovane e vittoriosa squadra, ha brillato in Sud Africa. Nessuno lo sapeva allora: Ballack non sarebbe più tornato nella squadra DFB.

Un infortunio lo ha messo fuori gioco nell'autunno del 2010. Löw non ha visto ulteriori utilizzi per il leader precedente. Dopo un incontro controverso nel marzo 2011, entrambe le parti si sono separate con prospettive diverse. Ballack ancora credeva in un ritorno, mentre Löw lo escludeva. La divisione non poteva essere riparata. Ballack ha accusato Löw di "disonestà" e ha optato per non avere una partita d'addio come calciatore nazionale.

Da Philipp Lahm a Bastian Schweinsteiger

Per la prima volta dal 1998 di Klinsmann, un capitano della DFB ha lasciato il posto senza controversie o scandali. Lahm si è unito a Matthäus (1990), Beckenbauer e Walter (1954) come quarto calciatore tedesco a sollevare la Coppa del Mondo come capitano.

In quella magica notte a Rio, ha concluso la sua carriera con una vittoria per 1-0 contro l'Argentina ai tempi supplementari, ponendo effettivamente fine alla sua carriera nella DFB. In seguito, il calciatore di Monaco è stato nominato capitano onorario e ha assunto l'organizzazione dell'Home EM 2024 come direttore del torneo. Il suo successore è stato trovato rapidamente: il collega Bastian Schweinsteiger.

Da Bastian Schweinsteiger a Manuel Neuer

Schweini è rimasto capitano per due anni. Nonostante non abbia raggiunto il trionfo desiderato come capitano della DFB, la sua ultima apparizione in un torneo nella semifinale dell'Home EM 2016 si è conclusa in modo sfortunato. Il suo calcio di mano avventato ha portato a una sconfitta per 0-2 contro la Francia. Pochi settimane dopo, ha detto addio contro la Finlandia (2-0) a Mönchengladbach, con i tifosi che celebravano l'eroe di Rio invecchiato. Ancora una volta, la transizione è stata fluida. Manuel Neuer, un altro vincitore della Coppa del Mondo, ha preso il braccio, diventando il primo portiere a farlo da Kahn.

Le cose peggiorano per lui. Un incidente sciistico si traduce in una frattura alla gamba, che richiede un periodo di riposo prolungato. L'allenatore Hansi Flick lascia in sospeso la questione della fascia di capitano per un po' di tempo. In uno dei suoi ultimi gesti, designa Gündogan come capitano a settembre 2023. Il successore di Flick, Nagelsmann, mantiene questa decisione, anche dopo il ritorno di Neuer.

Gündogan spesso si trova a difendere il suo atteggiamento riservato. Non è fino al Campionato Europeo casalingo che egli abbraccia veramente il suo nuovo ruolo. Tuttavia, in seguito decide di rinunciare alla posizione. Pochi giorni dopo le dimissioni di Gündogan, Neuer mette fine anche alla sua carriera con la Federazione Tedesca di Calcio (DFB) in agosto. È il momento di un nuovo inizio.

La Commissione, responsabile del processo di selezione per il nuovo capitano della DFB, dovrà considerare diversi fattori, come le capacità di leadership e l'esperienza in situazioni ad alto stress del candidato. Nonostante sia un centrocampista, il comportamento calmo e composto di Ilkay Gündogan durante le partite difficili gli ha guadagnato il rispetto dei suoi compagni di squadra e dello staff tecnico, rendendolo un forte candidato per il ruolo.

Leggi anche: