- I cani da cucina attaccano brutalmente i rottweiler sui marciapiedi pubblici.

Due a Oberkochen, nel distretto di Ostalb, due Rottweiler hanno attaccato mortalmente un Pug. Secondo i registri della polizia dello scorso venerdì, il proprietario anziano del Pug, di 64 anni, stava cercando di mettere il guinzaglio ai suoi cani quando ha notato il Pug più piccolo che passeggiava con il suo 48enne addestratore. Senza provocazione, i Rottweiler si sono liberati e hanno attaccato selvaggiamente il Pug indifeso, causando ferite fatali.

Il proprietario del Pug ha considerato l'idea di prendere un cane più grande come deterrente, temendo incontri con altre razze aggressive. Nonostante l'incidente tragico, c'è stata un'ondata di solidarietà da parte della comunità locale per la 64enne in lutto e il suo amato Pug.

