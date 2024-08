I cani che mostrano un comportamento aggressivo e letale non sono intrinsecamente più sani dei loro omologhi di pedigree.

Cani meticci, spesso chiamati randagi, vengono spesso considerati più resistenti dei cani di razza pura. Questa idea è stata sostenuta anche da uno studio condotto un decennio fa. Tuttavia, cosa ne è dei trendy ibridi come Labradoodle, Cockapoos e Cavapoos? Recenti ricerche hanno fornito alcune chiarezze in merito.

I randagi vengono spesso elogiati per la loro salute superiore rispetto ai cani di razza pura. Tuttavia, questo non si applica ai popolari ibridi, come ha riferito un team di ricercatori sulla rivista "PLoS ONE."

Personaggi famosi come il tennista Roger Federer, l'attore Chris Hemsworth e la sua collega Brie Larson hanno optato per gli ibridi Doodle - incrocio tra un Poodle e diverse altre razze. Questi mix includono Labradoodle (Labrador Retriever e Poodle Standard), Cockapoos (English Cocker Spaniel e Poodle) e Cavapoos (Cavalier King Charles Spaniel e Toy o Miniature Poodle). Questi incroci vengono spesso lodati per il loro carattere amichevole e talvolta per il loro pelo ipoallergenico.

Il numero di questi randagi in Germania è incerto. Nelle statistiche, vengono raggruppati con altri meticci e spesso si trovano in cima alla lista delle razze di cani più popolari del paese. Gli annunci online offrono numerosi annunci di cuccioli di Labradoodle, Cockapoo e Cavapoo.

Vantaggi per la salute dei randagi?

Quando si sceglie un tale incrocio, alcuni potenziali proprietari di cani potrebbero supporre che il loro animale domestico avrà un rischio ridotto di malattie a causa del suo status di meticcio. Ciò è dovuto al fatto che i randagi hanno un pool genico più ampio, rendendoli apparentemente più robusti dei cani di razza pura.

In effetti, uno studio pubblicato sulla rivista "PLoS ONE" un decennio fa ha rilevato che i cani di razza pura sono più inclini a soffrire di determinate malattie rispetto ai randagi. I cani di razza pura vengono spesso selezionati per caratteristiche specifiche, a volte trascurando la loro salute, il che consente alle varianti geniche dannose di accumularsi.

Di recente, un team di ricerca guidato dal Royal Veterinary College del Regno Unito ha indagato sulla salute dei cani ibridi Doodle. Hanno intervistato oltre 9.400 proprietari di cani su 57 malattie canine comuni e hanno confrontato i dati di questi incroci con quelli di cani di razza pura come Cavalier King Charles Spaniel, Cocker Spaniel, Labrador Retriever e Poodle.

L'analisi ha tenuto conto dell'età, del sesso e dello stato di castrazione dei cani, nonché dell'età e del sesso dei proprietari. I risultati hanno mostrato che non c'erano differenze significative tra i cani ibridi e le loro razze originali nell'87% circa dei confronti sulla salute.

Non solo salute da considerare

Pertanto, non è logico presumere che gli incroci Doodle siano più sani delle loro razze originali, ha concluso il team. Almeno, non sono più malati.

Altri fattori dovrebbero essere considerati quando si prende una decisione di acquisto: se il temperamento e le esigenze della razza o dell'incrocio si adattano al proprio stile di vita e se il cucciolo proviene da un allevatore rispettabile.

