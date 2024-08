I candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti concordano un duello televisivo a ottobre.

La data per il primo dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump è stata fissata. Ora, anche i loro vicepresidenti hanno accettato un duello televisivo a inizio ottobre. Nel frattempo, la disputa su ulteriori incontri tra i candidati presidenti continua a covare.

I candidati vicepresidenti degli Stati Uniti, Tim Walz e J.D. Vance, hanno entrambi accettato un duello televisivo il 1° ottobre. "Ci vediamo il 1° ottobre, JD," ha scritto Walz, "compagno di corsa" di Harris, su X già mercoledì. Vance, che vuole trasferirsi alla Casa Bianca con il candidato presidenziale Donald Trump, ha ora accettato la data.

Il mittente CBS News aveva invitato i due candidati vice a un dibattito a New York e offerto quattro date - due a settembre e due a ottobre. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si terranno il 5 novembre.

Vance ha anche offerto di partecipare a un altro dibattito il 18 settembre con il mittente CNN. Il popolo americano merita quanti più dibattiti possibile, ha scritto su X, motivo per cui Trump ha anche proposto diverse date per il suo duello contro Harris.

La squadra di Harris: "La discussione sui dibattiti è finita"

I candidati presidenti Trump e Harris, invece, vogliono affrontarsi in un duello televisivo a settembre. La televisione organizzatrice ABC aveva annunciato che il repubblicano e il democratico avevano entrambi accettato una data il 10 settembre (ora locale/11 settembre CEST).

Trump aveva proposto altre due date per i dibattiti con Harris a settembre. Tuttavia, la squadra della campagna di Harris ha ora rifiutato e ha offerto invece un altro dibattito tra Harris e Trump a ottobre - senza specificare una data precisa. "La discussione sui dibattiti è finita," ha spiegato Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna di Harris. La partita è finita.

Tuttavia, resta da vedere se questo sia realmente il caso. Harris e Trump sono impegnati in una pubblica lotta per i loro dibattiti televisivi da settimane e si accusano a vicenda di evitare ulteriori date per timore dell'altro.

Il predecessore di Harris nella corsa presidenziale, Joe Biden, aveva reso il suo duello televisivo contro Trump a fine giugno un disastro. La debole prestazione di Biden ha rafforzato la pressione interna alla partito per ritirarsi dalla candidatura e ha alimentato una tendenza al ribasso che ha portato ultimately all'abbandono dell'81enne a favore del suo vice. Pertanto, i prossimi dibattiti televisivi sono osservati con particolare interesse, poiché le loro condizioni quadro e regole devono essere confermate da entrambe le parti.

