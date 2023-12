I campioni dell'edilizia sociale francese vincono il "Nobel per l'architettura

Il duo, la cui etica del "non demolire mai" ha dato nuova vita ad architetture urbane preesistenti, sarà insignito del Premio Pritzker 2021 nel corso di una cerimonia che si terrà nel corso dell'anno, hanno annunciato martedì gli organizzatori.

Nati rispettivamente in Francia e in Marocco, Lacaton e Vassal si sono conosciuti come studenti a Bordeaux prima di fondare lo studio Lacaton & Vassal a Parigi nel 1987. Insieme, hanno progettato una serie di importanti edifici culturali ed educativi, tra cui il campus lungo il fiume della Scuola di Architettura di Nantes, completato nel 2009, e l'ambiziosa espansione del 2012 della galleria d'arte Palais de Tokyo a Parigi, che ha visto il museo aumentare le sue dimensioni di 20.000 metri quadrati (215.000 piedi quadrati).

Ma è il loro lavoro di ristrutturazione degli edifici francesi di edilizia popolare del dopoguerra ad aver attirato i maggiori riconoscimenti del settore, tra cui il Global Award for Sustainable Architecture e il prestigioso Mies van der Rohe Award. Il loro manifesto "Plus" del 2004, redatto insieme all'architetto Frédéric Druot, ha fatto pressione sul governo francese affinché ristrutturasse, anziché radere al suolo, le case popolari del Paese con il mantra: "Mai demolire, mai rimuovere o sostituire, sempre aggiungere, trasformare e riutilizzare!".

Questo approccio ha portato al ringiovanimento di alcuni grandi blocchi residenziali minacciati di demolizione, in quanto le politiche urbanistiche francesi degli anni 2000 cercavano di abbattere e ricostruire i vecchi progetti di edilizia pubblica piuttosto che migliorarli. Nel 2011, Lacaton, Vassal e Druot hanno completato la trasformazione della Tour Bois le Prêtre, un progetto residenziale fatiscente degli anni '60 nel nord di Parigi. Sostituendo la facciata dell'edificio, gli architetti non solo hanno aumentato la metratura di ciascuna delle 96 unità, ma hanno anche aggiunto elementi moderni come terrazze e ampie finestre.

In seguito, il trio ha completato una ristrutturazione su larga scala di un altro complesso di edilizia popolare a Bordeaux, modernizzando e ampliando i 560 appartamenti senza sfollare gli attuali residenti. Secondo un comunicato stampa che annuncia i premi Pritzker del 2021, il loro lavoro è stato completato a un terzo del costo di demolizione e ricostruzione ex novo dei tre blocchi.

La demolizione è un "atto di violenza

Gli altri progetti di ristrutturazione su larga scala di Lacaton e Vassal in Francia li hanno visti trasformare una vecchia fabbrica in una residenza privata a Bordeaux e un'officina navale in disuso in una galleria e in uffici a Dunkerque.

"La trasformazione è l'opportunità di fare di più e meglio con ciò che è già esistente", ha dichiarato Lacaton nel comunicato stampa che annuncia i vincitori del premio Pritzker di quest'anno. "La demolizione è una decisione facile e a breve termine. È uno spreco di molte cose: uno spreco di energia, uno spreco di materiale e uno spreco di storia. Inoltre, ha un impatto sociale molto negativo. Per noi è un atto di violenza".

Assegnato per la prima volta al celebre modernista Philip Johnson nel 1979, il Premio Pritzker riconosce il lavoro di uno o più architetti viventi che mostrano una combinazione di "talento, visione e impegno", secondo gli organizzatori. Sebbene tradizionalmente sia stato assegnato a un singolo architetto, negli ultimi anni diversi duo hanno portato a casa il premio, a partire da Jacques Herzog e Pierre de Meuron nel 2001.

Il duo giapponese Ryue Nishizawa e Kazuyo Sejima sono stati nominati congiuntamente vincitori del Pritzker nel 2010, mentre gli architetti irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara si sono aggiudicati il premio lo scorso anno. Nel 2017, gli architetti spagnoli Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta sono diventati il primo trio a vincere il premio.

L'annuncio di martedì rende la Lacaton la sesta donna a essere nominata vincitrice del Pritzker, anche se sono state avanzate richieste affinché gli architetti Denise Scott Brown e Lu Wenyu venissero premiati retrospettivamente insieme ai loro mariti e partner di progettazione, Robert Venturi e Wang Shu.

I giudici del premio hanno affermato che l'approccio di Lacaton e Vassal ha rinvigorito "le speranze e i sogni modernisti di migliorare la vita di molti". La motivazione della giuria ha proseguito: "Essi realizzano questo obiettivo attraverso un potente senso dello spazio e dei materiali che crea un'architettura tanto forte nelle sue forme quanto nelle sue convinzioni, tanto trasparente nella sua estetica quanto nella sua etica".

La giuria composta da 10 persone - tra cui architetti, educatori e un giudice associato della Corte Suprema degli Stati Uniti, Stephen Breyer - ha inoltre riconosciuto alla coppia il merito di aver "ampliato la nozione di sostenibilità", affermando che i due architetti "rifiutano qualsiasi opposizione tra qualità architettonica, responsabilità ambientale e ricerca di una società etica".

Il presidente della giuria Alejandro Aravena, anch'egli vincitore del premio Pritzker nel 2016, ha dichiarato in un comunicato stampa che Lacaton e Vassal sono "radicali nella loro delicatezza e audaci nella loro sottigliezza, bilanciando un approccio rispettoso ma diretto all'ambiente costruito".

Sebbene la maggior parte del lavoro di Lacaton e Vassal si sia svolta in Francia, i due hanno lavorato anche a progetti in Svizzera e in Senegal, dove è attualmente in costruzione un hotel progettato dal loro studio.

Immagine in alto: Il progetto di edilizia popolare Grand Parc, riqualificato nel 1960, a Bordeaux, in Francia.

Fonte: edition.cnn.com