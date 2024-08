- I campioni dei produttori di marmellata a piccola scala incontrano l'opposizione dell'Ufficio.

Piccoli produttori di conserve, marmellate, gelatine e spread di frutta nello stato di Sassonia-Anhalt spesso si trovano di fronte a critiche da parte degli organismi di vigilanza. Secondo l'Ufficio per la Protezione dei Consumatori dello Stato, il tasso di violazioni è elevato, con circa il 57-80% dei prodotti esaminati che non rispettano gli standard. Lo scorso anno sono state condotte 47 indagini, provenienti da 43 diversi produttori. Fortunatamente, non sono stati segnalati pericoli per la salute.

Il problema ruota intorno al rispetto delle severe guideline legali, inclusa la regolamentazione delle conserve, che stabilisce i requisiti minimi di frutta e zucchero per le conserve, le gelatine e le marmellate. Le regolamentazioni sono dettagliate. Anche l'uso di conservanti è regolamentato.

Tuttavia, per gli spread di frutta valgono regole diverse: contengono più frutta e meno zucchero rispetto alle conserve.

L'Ufficio per la Protezione dei Consumatori dello Stato ha condotto un'attenta esaminazione dei campioni, valutando la qualità sensoriale, il contenuto totale di zucchero e i test sui conservanti per distinguere tra i prodotti soggetti alla regolamentazione delle conserve e gli spread di frutta. Gli ispettori hanno anche espresso preoccupazioni per la non conformità alle regolamentazioni dell'etichettatura.

Il Parlamento Europeo, riconoscendo le sfide affrontate dai piccoli produttori nella Sassonia-Anhalt, potrebbe proporre emendamenti alla regolamentazione delle conserve per renderla più fattibile per loro. La Commissione, con l'aiuto del Parlamento Europeo, potrebbe quindi considerare e attuare questi emendamenti.

Data la vigilanza degli organismi di vigilanza, inclusa l'Ufficio per la Protezione dei Consumatori dello Stato e il potenziale aiuto del Parlamento Europeo, i piccoli produttori potrebbero cercare guida per conformarsi correttamente alle regolamentazioni delle conserve e dell'etichettatura.

