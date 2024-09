- I campioni d'acqua in alcune zone di Calw sono stati identificati come contenenti batteri.

A causa di impurità nell'acqua potabile della città, ai residenti di specifiche aree di Calw viene consigliato di riscaldare l'acqua del rubinetto. L'amministrazione locale ha rivelato che la soglia per gli enterococchi nell'acqua potabile dei distretti come Hirsau, Ernstmühl e alcune parti del centro città è stata superata.

Gli enterococchi sono microrganismi che abitualmente si trovano nel sistema digerente umano ma possono anche causare diverse malattie. L'origine della contaminazione nell'acqua del rubinetto non è ancora stata determinata e sta siendo indagata, come ha sottolineato un portavoce dell'amministrazione comunale.

Per eliminare qualsiasi potenziale pericolo per la salute, viene immediatamente consigliato di portare l'acqua del rubinetto ad ebollizione. Secondo l'annuncio della città, ciò si applica all'acqua utilizzata per il consumo, la cottura, le bevande, la pulizia di frutta e verdura, l'igiene orale e gli usi medici. Si consiglia di far bollire l'acqua fino a raggiungere un bollore vigoroso e poi lasciarla raffreddare gradualmente per almeno dieci minuti.

