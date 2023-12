I Campionati del Mondo di Teqball evidenziano il percorso verso l'inclusione olimpica

Questo sport si sta avvicinando all'obiettivo di essere incluso nelle Olimpiadi del 2028 e la competizione si sta scaldando quando gli atleti iniziano a portare il loro gioco del Teq al livello successivo.

A dicembre, i migliori giocatori di Teqball di tutto il mondo si sono recati a Gliwice, in Polonia, per i Campionati mondiali di Teqball. Per partecipare al torneo, uomini e donne dovevano qualificarsi in categorie specifiche nei loro paesi d'origine.

Per gli spettatori, il Teqball sembra una strana combinazione di calcio e tennis da tavolo, con fino a quattro giocatori che circondano un tavolo curvo, palleggiando e dirigendo la palla avanti e indietro.

I Campionati mondiali di quest'anno sono stati l'occasione per una manciata di atleti di difendere i loro titoli dell'edizione 2019. Per altri, la cancellazione del torneo dell'anno scorso a causa della pandemia ha fornito un anno in più per allenarsi e puntare a portare a casa il primo titolo nazionale di Teqball.

Durante i quattro giorni di torneo, che si sono svolti tra l'8 e l'11 dicembre, l'energia nell'arena si è fatta sentire e gli atleti hanno letteralmente lasciato il loro sangue, sudore e lacrime sul campo di fronte a una folla di 1.500 persone, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Teqball, FITEQ.

L'effetto Teq

La curiosità spinge le persone a fermarsi a guardare una partita di Teqball a un tavolo, ma per chi ha uno spirito competitivo, questo sport offre una sfida irresistibile a buttarsi e giocare.

Chi lo fa scopre subito che, una volta iniziato, è difficile staccarsene.

Per giocare a Teqball non è necessario avere una precedente esperienza atletica, ma per raggiungere un livello competitivo, ogni tocco e attacco richiede precisione e pianificazione.

La complessità delle regole richiede una combinazione di abilità e strategia per avere successo, e i giocatori più esperti passano ore e ore sul tavolo ogni giorno per perfezionare e affinare i loro servizi, smash e ritorni.

Le donne nel Teq

Quest'anno ha visto l'entusiasmante lancio delle competizioni di singolare e doppio femminile, oltre a quelle di singolare e doppio maschile e di doppio misto, portando il numero totale di categorie a cinque.

Dei 32 Paesi che si sono contesi i primi cinque posti, solo tre hanno conquistato l'oro: Ungheria, Brasile e Serbia.

L'ungherese Anna Izsak è diventata la prima persona a vincere il singolare femminile, sconfiggendo la polacca Paulina Lezak. La partita si è conclusa quasi prima di iniziare, con la Izsak che ha superato la Lezak con una comoda vittoria in set diretto.

Tutti gli occhi erano puntati sull'attesissima finale del doppio femminile: gli Stati Uniti hanno affrontato il Brasile per avere la possibilità di entrare nella storia del torneo. La statunitense Carolyn Greco aveva sconfitto il giorno prima la campionessa brasiliana Natalia Guitler per il terzo posto nel singolare, ma il Brasile aveva in mente la vendetta: Guitler e la sua compagna Rafaella Fontes hanno sconfitto Greco e Margaret Osmundson in tre accesi set per l'oro.

Guitler ha dichiarato che la vittoria è un sogno che si avvera per lei e Fontes, aggiungendo che hanno lavorato duramente tutto l'anno per prepararsi, nonostante le condizioni difficili in Brasile a causa della mancanza di strutture di Teqball.

Guitler è l'ex campionessa del mondo di doppio misto e la donna più riconosciuta nel Teqball fino ad oggi. Fontes si è dimostrata una partner estremamente formidabile, poiché la 19enne ha vinto numerosi titoli di Teqball in Brasile ed è nota per i suoi successi nello sport brasiliano del footvolley.

Osmundson ha detto che il duo americano sperava in risultati migliori: "Ci rendiamo conto che è la nostra prima competizione, quindi siamo grati per l'esperienza di poter rappresentare il nostro Paese e alla fine di portare a casa un po' di hardware, ma cercheremo sempre di ottenere di più per il prossimo anno".

Osmundson e Greco hanno fondato a Los Angeles il primo club di Teqball interamente femminile, il BellaTeq. Hanno dichiarato che torneranno subito al lavoro una volta tornate a casa, e Greco ha detto che la loro attenzione sarà rivolta a continuare a spianare la strada alle atlete di Teqball di tutto il mondo.

Crescita globale

Il Teqball è relativamente nuovo - ha solo sette anni - ma questo sport ha visto un'enorme crescita in tutto il mondo, secondo il presidente della Federazione Nazionale USA di Teqball Ajay Nwosu, che ha detto che ora ci sono migliaia di atleti che giocano in 118 Paesi.

Questo sport è nato a Budapest, in Ungheria, e il Paese fondatore ha conquistato tre medaglie d'oro nel singolo maschile e femminile e nel doppio misto ai Campionati mondiali.

Ádám Blázsovics è diventato tre volte campione del mondo di Teqball, mentre Izsak ha vinto la prima medaglia d'oro nel singolare femminile. Csaba Bányik e Zsanett Janicsek hanno conquistato l'oro nel doppio misto sconfiggendo i brasiliani Leonardo Lindoso e Vania Moraes Da Cruz in una partita combattuta.

La Serbia ha conquistato il primo posto nel doppio maschile con i campioni 2018 Bogdan Marjevic e Nikola Mitro che hanno battuto i rumeni Apor Gyorgydeak e Szabolcs Ilyes.

Nonostante siano alcuni dei volti più nuovi del torneo, gli Stati Uniti sono saliti sul podio due volte nelle gare femminili.

Nwosu si è detto felice e orgoglioso della squadra statunitense per come si è comportata quest'anno: "Siamo cresciuti molto nell'arco di soli due anni da quando abbiamo adottato questo sport negli Stati Uniti. L'anno prossimo speriamo di tornare sul podio con qualche altra medaglia d'oro".

Visione per il futuro del Teqball

Secondo il sito web della FITEQ, la federazione del Teqball si definisce lo sport in più rapida crescita al mondo. Il co-fondatore e presidente Viktor Huszár è citato sul sito web e afferma che il Teqball è una "spunta verde" quando si tratta degli indicatori del Comitato Olimpico Internazionale per l'introduzione di nuovi sport nel programma olimpico.

La federazione punta a far entrare il Teqball nelle Olimpiadi entro il 2028, quando i Giochi saranno ospitati a Los Angeles. La crescita registrata in California e in tutti gli Stati Uniti negli ultimi due anni è un segno positivo che questo sport sta andando nella giusta direzione.

L'FC Barcelona e il Paris Saint-Germain sono tra i molti club europei che hanno tavoli Teq. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Roberto Carlos e John Terry sono tra gli attuali ed ex giocatori che hanno il loro tavolo personalizzato.

L'FC Bayern Monaco ha ospitato una competizione tra alcuni giocatori del club, mentre David Beckham ha giocato una partita contro suo figlio Romeo su un tavolo Teq dell'Inter Miami CF.

"Non servono molti giocatori, non è uno sport costoso. Tutto ciò che serve è il tavolo. Si può mettere al parco, in spiaggia, e funziona", ha detto Huszár.

