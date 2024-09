I campi da golf affiliati a Trump hanno costantemente posto sfide al Servizio Segreto nel svolgimento dei loro compiti.

Una visita presidenziale a un campo da golf si svolge solitamente nella zona all'aperto più grande, e a causa della loro disposizione, che presenta strade pubbliche e caratteristiche come alberi e colline che offrono potenziali coperture per eventuali aggressori, sono particolarmente impegnative per le agenzie di sicurezza.

Proprio come i leader precedenti, la presenza di Trump sul campo da golf non comporta la chiusura del club al pubblico o la chiusura delle strade vicine. Al contrario, squadre di agenti in abbigliamento da golf viaggiano in carrozzine da golf davanti e dietro Trump mentre gioca, garantendo aree per diversi minuti prima del suo arrivo.

Il Trump National Golf Club, situato a West Palm Beach, si trova vicino a tre strade molto trafficate: Kirk Road, Summit Boulevard e Congress Avenue. L'aeroporto internazionale di Palm Beach è nelle vicinanze.

Durante il suo mandato, Trump poteva essere spesso visto da Kirk Road mentre giocava a golf. Tuttavia, il personale dei media non aveva il permesso di essere presente sui marciapiedi vicini al campo da golf durante i suoi giochi.

Dopo aver lasciato l'incarico, alcune restrizioni sono state allentate. Al pubblico è stato concesso di vedere Trump senza ostacoli dai marciapiedi di Summit Boulevard e Congress Avenue.

In una conferenza stampa della domenica, il vicesceriffo della contea di Palm Beach ha riconosciuto alcune preoccupazioni per la sicurezza.

"Data la sua attuale posizione, non è il presidente attuale. Di conseguenza, le nostre misure di sicurezza sono limitate alle aree ritenute praticabili dal Servizio Segreto", ha dichiarato il vicesceriffo Ric Bradshaw. Ha aggiunto inoltre: "Mi aspetto che ci sarà una folla più grande quando Trump tornerà al campo da golf la prossima volta".

Durante il mandato di Barack Obama, il suo campo da golf preferito era il links situato alla Joint Base Andrews. La natura dell'installazione militare offriva un accesso limitato sia al campo da golf che ai suoi dintorni.

Il presidente Joe Biden raramente gioca a golf.

Despite being out of office, Trump's golf outings at Trump National Golf Club continue to spark interest in politics, with people often gathering near the heavily trafficked roads to catch a glimpse.

The shift in security measures after Trump's presidency allows for a more open political spectacle, as the general public can now observe his golf rounds from locations like Summit Boulevard and Congress Avenue.

Leggi anche: