- I campeggiatori sostengono una partenza ordinata dal campo di Harz.

Persone che partecipano a un raduno illegale nella regione dell'Harz hanno intenzione di lasciare il luogo immacolato entro la fine di settembre. "Stiamo già perlustrando la zona in grandi gruppi per rimuovere i detriti prima della fine dell'evento", ha dichiarato Samuel, un partecipante e occasionale intermediario con le autorità. Conservare la natura è uno dei principi fondamentali del presunto raduno europeo Rainbow nell'Harz.

I partecipanti intendono rimanere nell'Harz fino a circa il 3 settembre. Attualmente, circa 1.500 persone provenienti da 63 paesi diversi stanno montando le loro tende in un'area boschiva di circa 200 ettari tra i distretti di Göttingen e Goslar, secondo quanto riferito dalle autorità. I seguaci della cosiddetta famiglia Rainbow sostengono la armonia globale, come affermano. Le foto mostrano festaioli che ballano e suonano musica. I rifiuti sono a malapena visibili.

I distretti hanno imposto restrizioni di accesso per l'area protetta vicino ai paesi di Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. Tuttavia, non è prevista una pulizia, tra gli altri motivi per ragioni finanziarie. Il corpo dei vigili del fuoco controlla spesso per potenziali pericoli di incendi boschivi. I primi partecipanti sono arrivati nell'Harz l'11 agosto, come ha dichiarato Marlies Dornieden, consigliera distrettuale di Göttingen, in una conferenza stampa di martedì.

Dopo la fine dell'evento, pianificano di effettuare una grande pulizia dell'area, assicurandosi che non rimanga alcuna traccia di accampamento entro la fine di settembre.

